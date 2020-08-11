*Чистые продажи японских акций иностранными инвесторами в июле 488,3 млрд иен
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894653.html
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Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды по итогам 2019 года в 5 рублей на акцию
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894653.html
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