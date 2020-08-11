*Дефицит внешней торговли Японии в июне 77,3 млрд иен
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894667.html
Банки
Банки начинают самостоятельно списывать средства со счетов россиян
Торги
Рынок акций России продолжил опускаться третий день подряд
Дивиденды
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Авто
Осенью российских автомобилистов ждут нововведения
Криптовалюты
Стоимость биткоина растет, сохраняясь вблизи $12 тыс
Пандемия коронавируса
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Кибербезопасность
Эксперты обнаружили уязвимости в чипах Qualcomm, позволяющие следить за пользователями
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200811/831894667.html
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