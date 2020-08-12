*Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изм, на уровне 0,25%
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200812/831899043.html
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Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Нефть
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(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200812/831899043.html
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