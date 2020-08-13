*Число рабочих мест с частичной занятостью в Австралии в июле +71,2 тыс
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200813/831904882.html
Пенсии
ПФР продлил на август упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Инфляция в РФ
Росстат впервые в 2020 году зафиксировал недельную дефляцию
Нефть
ОПЕК ждет восстановления добычи сланцевой нефти в США к 2022 году
Торговые войны
Британия резко выступила против введения США пошлин на шотландский виски
Авто
Mercedes отзывает 1646 авто в России в связи с различными дефектами
Торги
Индекс Мосбиржи вырос на 1,6%, закрепившись выше 3000 пунктов
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200813/831904882.html
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