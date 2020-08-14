*Розничные продажи в Китае в июле +0,85% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200814/831910703.html
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Нацпроекты
Кабмин упростил получение господдержки в рамках экспортного нацпроекта
Нефть
МЭА: ОПЕК+ в июле выполнила сделку на 89%, Россия - на 96%, Саудовская Аравия - на 102%
Кибербезопасность
Group-IB выявила занимающуюся корпоративным шпионажем группу хакеров
Торги
Рынок акций России вырос, ведомый "Яндексом"
Авто
Mercedes отзывает 333 машины из-за возможных проблем с задним сиденьем
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200814/831910703.html
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