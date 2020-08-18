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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Около 5 миллиардов рублей получила Амурская область в качестве мер поддержки в условиях распространения коронавируса, что позволит региональному бизнесу выйти из режима карантина с минимальными потерями, сообщил губернатор Василий Орлов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Совокупный объем мер поддержки составил почти 5 миллиардов рублей, это вместе с федеральными. Из них 1,2 миллиарда рублей пошли по теме здравоохранения, а остальные средства были разделены на два пакета мер", — отметил глава региона.

Предоставленными мерами поддержки, которые были разделены на два этапа, в Приамурье воспользовались около 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. "На первом — снизили налог, а второй блок касался точечной поддержки наиболее пострадавших отраслей. Таких у нас 30, получают единовременные выплаты до 500 тысяч рублей, в зависимости от уровня ущерба. Считаю, что больших проблем для экономики не увидим", — выразил надежду Орлов.

Мишустин отметил важность президентских грантов, которые выдавались компаниям из пострадавших отраслей с условием сохранения штатной численности ко второму кварталу 2021 года.

"Как вы знаете, двухпроцентный заем будет полностью списан, если не будет сокращения численности в компании с коэффициентом 0,9. Мне кажется, это очень хорошая опора для бизнеса, для тех, кто так или иначе занимается созданием добавленной стоимости. Хочу пожелать амурской области процветания", — сказал Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин завершает свой визит в Дальневосточный федеральный округ, во вторник глава правительства проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию региона. Как ожидается, с докладами выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов и главы дальневосточных регионов. Кроме того, в совещании примут участие федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО. За несколько дней до совещания в состав комиссии был включен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Помимо этого, Мишустин проведет в Благовещенске встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.