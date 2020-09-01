*Число разрешений на строительство жилья в Австралии в июле +12,0% м/м
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200901/831973390.html
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(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200901/831973390.html
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