ПЕКИН, 1 сентября. (Dow Jones). Производственная активность в Китае в августе выросла почти до самого высокого уровня за десятилетие, получив поддержку со стороны сильного внутреннего и внешнего спроса и ускорения темпов производства. Об этом свидетельствует опубликованный во вторник индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit.

Индикатор в августе составил 53,1 против 52,8 в июле. Августовский показатель стал самым высоким с января 2011 года. Рост индекса наблюдается четвертый месяц подряд. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, а значения ниже – на ее сокращение.

Производство и новые заказы росли более быстрыми темпами, чем в июле. Компании также сообщили о первом увеличении экспортных продаж в 2020 году. В целом новые заказы достигли самого высокого уровня с января 2011 года, в то время как китайская и мировая экономики продолжали восстанавливаться после пандемии коронавируса, сообщили в Caixin.

Подындекс занятости остался на негативной территории восьмой месяц подряд, но приблизился наиболее близко к позитивной территории в этом году.

Официальный PMI для производственной сферы Китая, опубликованный в понедельник Национальным бюро статистики, показал в августе снижение до 51,0 с 51,1 в июле. Официальный PMI имеет куда больший охват производителей, чем частный.

— Авторы singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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