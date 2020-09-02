*ВВП Австралии во 2-м кв -6,3% г/г, прогноз -5,2% г/г
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200902/831978077.html
Экономика Украины
Украина во вторник расплатилась по евробондам более чем на $2 млрд
Северный поток-2
Объявлен аукцион на мощности второй нитки газопровода-продолжения "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 1 миллион
Торги
Рынок акций России в первый день осени умеренно вырос на внешнем позитиве
Отношения России и Белоруссии
Минфины России и Белоруссии начинают техническую проработку рефинансирования долга
Дивиденды
Совдир Globaltrans одобрил дивиденды за I полугодие в размере 46,55 рубля на GDR
Налоги
ФНС предоставила бизнесу отсрочки и рассрочки на 294 млрд рублей и продолжит поддержку
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200902/831978077.html
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