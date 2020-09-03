*PMI для сферы услуг Китая по версии Caixin в авг 54,0 против 54,1 в июле
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200903/831982059.html
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Импорт нефти США из Саудовской Аравии за неделю упал до минимума за 10 лет
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200903/831982059.html
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