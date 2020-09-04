*Розничные продажи в Австралии в июле +3,2% с учетом коррекции, прогноз +3,3%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200904/831987495.html
Банки
ЦБ ожидает прибыль банков в 2020 году на уровне около 1 трлн рублей
Brexit и его последствия
Британия и США 8 сентября начнут очередной раунд переговоров по торговому соглашению
Авто
МЭР определило правила продаж "красивых" автономеров
Дивиденды
Совдир "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год
Северный поток-2
Песков: заявления против "Северного потока 2"- эмоции, проект в интересах Европы
Отношения России и Белоруссии
Россия и Белоруссия договорились по вопросам оплаты энергоносителей
Торги
Российский рынок снизился на фоне негатива за рубежом и спада цен на нефть
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200904/831987495.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.