*Индекс потребительских цен /CPI/ Китая в авг +2,4% г/г, прогноз +2,5%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200909/832003658.html
Северный поток-2
Меркель: решение по "Северному потоку 2" будет не германским, а европейским
Криптовалюты
На рынке криптовалют появилась революционная альтернатива Bitcoin
Торги
Рынок акций России снизился вслед за нефтью и рублем
Дивиденды
Совет директоров "Русгидро" рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию
Банки
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекорда
Нефть
Падение цен на нефть замедлилось после обвала Brent к минимумам с июня
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200909/832003658.html
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