*Индекс потребительских цен /CPI/ Китая в авг +0,4% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200909/832003665.html
Торги
Рынок акций России снизился вслед за нефтью и рублем
Криптовалюты
На рынке криптовалют появилась революционная альтернатива Bitcoin
Нефть
Падение цен на нефть замедлилось после обвала Brent к минимумам с июня
Банки
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекорда
Дивиденды
Совет директоров "Русгидро" рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию
Северный поток-2
Меркель: решение по "Северному потоку 2" будет не германским, а европейским
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200909/832003665.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.