*Цены на продукты питания в Китае в авг +11,2% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200909/832003672.html
Нефть
Падение цен на нефть замедлилось после обвала Brent к минимумам с июня
Дивиденды
Совет директоров "Русгидро" рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию
Торги
Рынок акций России снизился вслед за нефтью и рублем
Банки
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекорда
Криптовалюты
На рынке криптовалют появилась революционная альтернатива Bitcoin
Северный поток-2
Меркель: решение по "Северному потоку 2" будет не германским, а европейским
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200909/832003672.html
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