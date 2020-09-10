*Базовые заказы на машины и оборудование в Японии в июле +6,3% м/м, прогноз +1,9% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200910/832008439.html
Пенсии
Пенсионный фонд могут обязать компенсировать недоплату пенсий
Налоги
Налоговики рассказали о "самом страшном сне" для службы
Нефть
Власти США изменили прогнозы по рынку нефти на 2020-2021 годы
Северный поток-2
Спасти нельзя погибнуть. "Северному потоку-2" уже ищут альтернативы
Инфляция в РФ
Цены в России не растут четвертую неделю подряд
Авто
Российский рынок легковых авто в августе поднялся на второе место в Европе
Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" в январе-августе поставил в Китай по "Силе Сибири" 2,3 млрд кубометров газа
Торги
Российские индексы закрылись разнонаправленно на фоне укрепления рубля
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200910/832008439.html
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