ОТТАВА, 11 сентября (Dow Jones). Экономике Канады по-прежнему будет нужна чрезвычайная поддержка, в том числе ультранизкие процентные ставки, чтобы вернуться к докризисному уровню роста и занятости, несмотря на то, что ее восстановление в последние месяцы проходит быстрее, чем ожидалось, сказал в четверг управляющий Банка Канады Тифф Маклем.

В виртуальном выступлении перед Торговой палатой Канады, Маклем отметил, что низкие процентные ставки благоприятствуют потребительским расходам и инвестициям компаний, а также подтвердил намерение центрального банка удерживать ставки около нуля до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня 2% на устойчивой основе. Ранее Маклем говорил, что на это может потребоваться два года или больше.

"Нам предстоит еще долго выбираться, и мы ожидаем, что темпы восстановления скоро начнут замедляться", — сказал Маклем в пресс-конференции после своего выступления.

Маклем обратил внимание на непропорциональность ущерба, нанесенного пандемией разным сегментам экономики, отметив, что сильнее всего пострадали работники сферы услуг, среди которых много женщин, молодежи и работников с низкими доходами. Сильный рынок труда может уменьшить неравенство в доходах, сказал он.

ВВП Канады во 2-м квартале этого года сократился почти на 39% в годовом исчислении, что стало результатом строгих карантинных ограничений, введенных в марте для сдерживания пандемии нового коронавируса. Многие аналитики ожидают не менее впечатляющего восстановления. В BMO Capital Markets и Desjardins Securities прогнозируют, что рост ВВП в 3-м квартале превысит 40% в годовом исчислении.

Между тем сам центральный банк ожидает гораздо более скромных темпов восстановления в последующие месяцы. Рост расходов домохозяйств, которые являются важным двигателем экономического оживления, будет замедляться по мере реализации отложенного спроса, отметил Маклем, добавив, что спровоцированный пандемией спад темпов формирования домохозяйств и низкие уровни иммиграции будут оказывать давление также и на рынок жилья.

Маклем сообщил, что центральный банк продолжит масштабные покупки активов (количественное смягчение) текущими темпами, чтобы поддерживать процентные ставки на низком уровне на всех участках кривой доходности. Программа количественного смягчения будет продолжаться до тех пор, пока процесс восстановления канадской экономики не будет идти полным ходом, сказал Маклем.

— Автор Kim Mackrael at kim.mackrael@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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