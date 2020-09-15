*Промышленное производство в Китае в авг +1,02% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200915/832024526.html
Личный кошелек
Россияне стремительно теряют источники дохода, кто в группе риска
Нефть
BP допускает, что мировой спрос на нефть никогда не вернется к уровням до пандемии
Сделка ОПЕК+
Стало известно о планах ОПЕК+ по поводу добычи нефти на фоне падения цен
Северный поток-2
Nord Stream 2 нашла аргументы против решения немецкого регулятора
Пенсии
Пенсионный фонд направит на пенсии в 2021 году 8,4 трлн рублей
Торги
Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Банки
Банки резко увеличили число отказов по заявкам на кредитные каникулы
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200915/832024526.html
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