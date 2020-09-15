*Вложения в основной капитал в городах Китая в янв-авг -0,3% г/г; прогноз -0,3%
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200915/832024533.html
Банки
Банки резко увеличили число отказов по заявкам на кредитные каникулы
Торги
Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Пенсии
Пенсионный фонд направит на пенсии в 2021 году 8,4 трлн рублей
Северный поток-2
Nord Stream 2 нашла аргументы против решения немецкого регулятора
Нефть
BP допускает, что мировой спрос на нефть никогда не вернется к уровням до пандемии
Личный кошелек
Россияне стремительно теряют источники дохода, кто в группе риска
Сделка ОПЕК+
Стало известно о планах ОПЕК+ по поводу добычи нефти на фоне падения цен
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200915/832024533.html
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