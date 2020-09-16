*Экспорт из Японии в авг -14,8% г/г, прогноз -15,3% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200916/832030195.html
Кибербезопасность
Эксперты зафиксировали в I полугодии рост кибератак на нефтегазовые компании
Торги
Российский рынок акций вырос на подъеме зарубежных площадок и рынка нефти
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России в августе рухнул на 30%
Нефть
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится на $2,1 за тонну
Сделка ОПЕК+
МЭА: ОПЕК+ в августе выполнила сделку на 97%, Россия - на 98%
Отношения России и Белоруссии
Эксперт рассказал, как Минск может распорядиться российским кредитом
Банки
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков вновь упала до рекорда
Северный поток-2
Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока 2"
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200916/832030195.html
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