*ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,25%
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200916/832035722.html
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Российский рынок акций умеренно снизился перед решением ФРС по ставке
Антивирус для экономики РФ
Глава МЭР рассказал, что помогло России пройти пик кризиса лучше других стран
Бюджет РФ
Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей
Авто
В России растут цены на автомобили с пробегом
Ставка Банка России
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%
Пандемия коронавируса
ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля
Инфляция в РФ
Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию
Отношения России и Белоруссии
Белоруссия может получить по частям кредит от России на $1,5 млрд
ЧП в Норильске
Штраф "Норникеля" за аварию в Норильске не заложен в бюджет России
Налоги
Минфин намерен пересмотреть ряд льгот по НДПИ для выработанных месторождений
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200916/832035722.html
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