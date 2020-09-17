*ВВП Новой Зеландии во 2-м кв -12,2% к/к с коррекцией, прогноз -12,0% к/к
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036009.html
Инфляция в РФ
Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию
Авто
В России растут цены на автомобили с пробегом
Пандемия коронавируса
ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля
Ставка Банка России
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%
Налоги
Минфин намерен пересмотреть ряд льгот по НДПИ для выработанных месторождений
ЧП в Норильске
Штраф "Норникеля" за аварию в Норильске не заложен в бюджет России
Отношения России и Белоруссии
Белоруссия может получить по частям кредит от России на $1,5 млрд
Торги
Российский рынок акций умеренно снизился перед решением ФРС по ставке
Антивирус для экономики РФ
Глава МЭР рассказал, что помогло России пройти пик кризиса лучше других стран
Бюджет РФ
Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036009.html
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