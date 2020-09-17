*Число рабочих мест в Австралии в авг +111 тыс, прогноз -35 тыс
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036052.html
Налоги
Минфин намерен пересмотреть ряд льгот по НДПИ для выработанных месторождений
Отношения России и Белоруссии
Белоруссия может получить по частям кредит от России на $1,5 млрд
Антивирус для экономики РФ
Глава МЭР рассказал, что помогло России пройти пик кризиса лучше других стран
Ставка Банка России
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%
Бюджет РФ
Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей
Торги
Российский рынок акций умеренно снизился перед решением ФРС по ставке
Пандемия коронавируса
ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля
ЧП в Норильске
Штраф "Норникеля" за аварию в Норильске не заложен в бюджет России
Авто
В России растут цены на автомобили с пробегом
Инфляция в РФ
Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036052.html
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