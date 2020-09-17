*Общее число отработанных часов в Австралии в авг +1,6 млн
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036087.html
Бюджет РФ
Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей
ЧП в Норильске
Штраф "Норникеля" за аварию в Норильске не заложен в бюджет России
Ставка Банка России
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%
Налоги
Минфин намерен пересмотреть ряд льгот по НДПИ для выработанных месторождений
Инфляция в РФ
Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию
Пандемия коронавируса
ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля
Авто
В России растут цены на автомобили с пробегом
Отношения России и Белоруссии
Белоруссия может получить по частям кредит от России на $1,5 млрд
Антивирус для экономики РФ
Глава МЭР рассказал, что помогло России пройти пик кризиса лучше других стран
Торги
Российский рынок акций умеренно снизился перед решением ФРС по ставке
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036087.html
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