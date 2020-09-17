*Банк Японии оставил годовой объем приобретений ETF без изменений, на 12 трлн иен
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036111.html
Отношения России и Белоруссии
Белоруссия может получить по частям кредит от России на $1,5 млрд
Инфляция в РФ
Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию
Пандемия коронавируса
ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля
Ставка Банка России
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%
ЧП в Норильске
Штраф "Норникеля" за аварию в Норильске не заложен в бюджет России
Налоги
Минфин намерен пересмотреть ряд льгот по НДПИ для выработанных месторождений
Торги
Российский рынок акций умеренно снизился перед решением ФРС по ставке
Антивирус для экономики РФ
Глава МЭР рассказал, что помогло России пройти пик кризиса лучше других стран
Авто
В России растут цены на автомобили с пробегом
Бюджет РФ
Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200917/832036111.html
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