*Индекс потребительских цен /CPI/ Японии в авг -0,1% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200918/832041586.html
Нефть
Нефть значительно дорожает на новостях со встречи комитета ОПЕК+
Сделка ОПЕК+
Комитет ОПЕК+ рекомендовал подготовиться к принятию дополнительных мер
Антивирус для экономики РФ
Росавиация одобрила аэропортам "COVID-субсидии" на 8,7 млрд рублей
Налоги
Депутаты дадут "зеленый свет" законопроекту о налоге на доходы богатых
Ставка Банка России
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%
Пандемия коронавируса
Препараты для лечения COVID-19 появятся в российских аптеках
Бюджет РФ
Расходы бюджета на оборону будут постепенно снижаться
Торги
Российские индексы умеренно снизились вслед за иностранными биржами
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200918/832041586.html
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