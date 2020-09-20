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МИНСК, 20 сен /ПРАЙМ/. Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"После того как они ("дорожные карты" — ред.) были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать. И вот только сейчас, скажем, по некоторым дорожным картам – поскольку решение не принято, поэтому я не называю – предложено активизировать деятельность. У нас предстоит в этом месяце заседание Группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими "дорожными картами", — заявил Рапота в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

По мнению госсекретаря, подготовка "дорожных карт" представляет собой большую экспертную работу, которая "позволяет заглянуть в будущее или подумать о том, что бы можно было сделать, чтобы отношения двух государств приобрели более широкие масштабы". Он также добавил, что все "дорожные карты" направлены на создание лучших условий для россиян и белорусов в различных отраслях деятельности, таких как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение.

Ранее в интервью РИА Новости Рапота заявил, что встреча Группы высокого уровня РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства планируется в сентябре на уровне вице-премьеров.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.