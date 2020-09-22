МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя в случае, если эксперимент с пивом будет успешным, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Недавно мы объявили два направления. Первое — маркировка упакованной воды, где эксперимент уже идет, а весной следующего года это станет обязательным требованием. Также среди новшеств и алкоголь. На первом этапе мы предложили ввести маркировку пива, начать именно с этого напитка и в случае успешного эксперимента перенести его и на другой алкоголь", — сказал он в интервью газете "Известия".

На вопрос о том, какой вид алкоголя промаркируют следующим в случае успешности эксперимента с пивом, он ответил: "Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента".