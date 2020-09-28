МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Суд в Вашингтоне на время заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа, запрещающее скачивать TikTok из магазинов приложений на территории страны, сообщает газета Wall Street Journal.

Решение американских властей должно было вступить в силу в 23.59 в воскресенье по местному времени.

Судья Карл Николс выдал временный судебный запрет, запрошенный владельцем TikTok ByteDance, тем самым позволив приложению оставаться доступным, отмечает издание.