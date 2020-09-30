ВАШИНГТОН, 30 сен /ПРАЙМ/. Сенат США вслед за палатой представителей принял во вторник временный бюджет, позволив предотвратить шатдаун (приостановку работы) федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.

Чтобы законопроект стал законом, его должен подписать президент страны Дональд Трамп.

Законопроект принимает меры для финансирования федерального правительства до 11 декабря, то есть после президентских выборов 3 ноября.

В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.