ВАШИНГТОН, 1 окт /ПРАЙМ/. Сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.

Чтобы законопроект стал законом, его должен подписать президент Дональд Трамп.

Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября.

В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.