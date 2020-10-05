МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Торговые центры Москвы смогут вернуться к докризисным показателям по уровню трафика и доле свободных помещений как минимум к концу 2021 года, восстановление рынка ожидается не раньше середины года, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

По данным компании, отставание показателя посещаемости в торговых центров Москвы в годовом выражении уменьшилось с 40-50% в начале июня до 20% в сентябре, но дальнейшего роста трафика в 2020 году не ожидается. Доля вакантных площадей составила по итогам сентября 8%.

"Посещаемость торговых объектов вряд ли восстановится в этом году ввиду падения доходов населения и опасений людей, связанных с новой волной коронавируса", — пояснили в компании, добавив, что показатели оборота розничной торговли и реальных доходов населения останутся в отрицательной зоне в 2020 году.

Прогноз компании по уровню трафика на декабрь 2020 года — 80% от показателей аналогичного периода прошлого года. Также в компании ожидают увеличения доли вакантных площадей с 8% до 10-13%. В конце 2021 года прогнозируется посещаемость на уровне декабря 2020-го и снижение доли пустующих площадей до 9%.