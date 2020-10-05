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МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в Нагорном Карабахе.

По словам Шампаня, в последние несколько дней появлялись утверждения об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Узнав об этом, глава МИД Канады распорядился провести проверку этих утверждений.

"В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

По сообщениям канадских СМИ, ранее власти Азербайджана опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлено использование в боевых действиях в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников. Однако эксперты указали, что, согласно кадрам, в действительности речь идет об использовании Азербайджаном дронов турецкого производства, оснащенных канадскими датчиками и лазерными системами наведения.

Глава МИД Канады пообещал приостановить выдачу разрешений на экспорт в Турцию военной продукции на прошлой неделе, указав, что такая мера будет принята, если будет установлено, что использование канадских технологий приводит к нарушениям прав человека. Тогда Шампань отметил, что привержен "соблюдению самых высоких стандартов" при рассмотрении запросов на экспорт, а также указал на приверженность Канады договору ООН о торговле оружием.