*Экспорт из Австралии в авг -4% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20201006/832116498.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20201006/832116498.html
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