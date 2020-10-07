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МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 02.58 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, на Украине, в Италии, Германии и других странах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (83%) и проблемы с отправкой сообщений (16%).

Это третий сбой в Telegram за последние две недели: о проблемах с мессенджером сообщалось 25 сентября и 4 октября. Как заявлял РИА Новости руководитель направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК Александр Сысоев, сбои могут говорить о недостаточном запасе мощностей Telegram под текущее количество пользователей.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".