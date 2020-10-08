*Положительное сальдо внешней торговли Японии в авг 413,2 млрд иен, +1260% г/г
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20201008/832130135.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20201008/832130135.html
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