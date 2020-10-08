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ВАШИНГТОН, 8 окт /ПРАЙМ/. США внесли в санкционные списки 18 иранских банков, сообщается на сайте министерства финансов США.

Список банков, внесенных в список, приводится на сайте.

Среди указанных банков значатся Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Iran Zamin Bank и другие.

В соответствии с исполнительным указом 13902, министерство финансов определило финансовый сектор иранской экономики как дополнительный канал для финансирования "злонамеренной" деятельности иранского правительства, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Решение ввести санкции против 18 крупнейших иранских банков отражает приверженность США прекратить незаконный доступ к американским долларам, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Наши санкционные программы продолжатся, пока Иран не прекратит свою поддержку террористической деятельности и не покончит со своей ядерной программой", — сказал он.

О намерении США ввести новые санкции против финансового сектора Ирана, сообщила в четверг газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Согласно источникам, решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против иранского финансового сектора затронет несколько банков, которые ранее не подпадали под дополнительные санкции США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго.