МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Особое внимание на Евразийском межправительственном совете в Ереване будет уделено эпидемической ситуации и вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее российский кабмин сообщил, что в Ереван для участия в межправсовете направится премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации комплексного плана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах союза", — говорится в сообщении.