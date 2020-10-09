МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Речи о закрытии баров и ночных клубов в столице пока не идет, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На сегодняшний день пока речи о закрытии (ночных клубов и баров — ред.) не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась. Речь о закрытии не идет", — сообщил Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".