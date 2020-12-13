МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Из-за того, что угонять недорогие машины в России стали чаще, их владельцам придется потратить дополнительные деньги на безопасность, рассказал Ura.ru председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист", член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Названы самые угоняемые автомобили в России

Он призвал ставить автомобили на автостоянку, страховать, устанавливать средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса.

"Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков. Конечно, вы будете тратиться. Но государство не может вас обезопасить", — сказал он.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что страховщики не будут увеличивать тарифы из-за роста числа угонов популярных машин, поскольку боятся потерять клиентов. По его словам, в России в последнее время угоняют машины-доноры. Они добираются до ближайшего отстойника, где через сутки уже становятся грудой запчастей — таким образом, их больше нельзя будет найти.

Защищать свои автомобили, уверен он, лучше самостоятельно — и простых "пищалок" будет недостаточно, имеет смысл задуматься над покупкой более надежных средств.

"Я всем своим клиентам советую ставить не просто автономную сигнализацию, но и добавлять еще механическую. Это блокировку руля, блокировку коробки переключения передач. Очень хорошо работают техноблоки. Это противоугонная система, которая блокирует тормозной контур и зажигание", — отметил Славнов.

Солидарность насчет повышения тарифов подтвердил и один из активных разработчиков и лоббистов закона об ОСАГО в 2002-2003 годах Александр Коваль. По его словам, роста цены страховки можно не ждать, автовладельцам придется самим отвечать за безопасность своей машины.

"Когда страховщики определяют, что такой автомобиль угоняют больше, они просто владельцу автомобиля советуют поставить какую-нибудь новую систему сигнализации. И тариф остается прежним", — отметил Коваль.

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