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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Мигрантов ждут на трудовой родине — Минстрой предлагает организовать ввоз строителей в Россию — Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов.

— Волонтеристский подход — Зачем Владимир Путин явился онлайн-форуму "Единой России" — 14 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с участниками социального онлайн-форума "Единой России" и волонтерами, за работу с которыми отвечают участники онлайн-форума.

— Дозаправская господдержка — Субсидии авиакомпаниям продлили и сократили — Правительство продлило программу субсидирования авиакомпаний и аэропортов, потерявших пассажиров из-за коронавируса.

— Коттеджи на лучшее будущее — Россияне бронируют Новый год в загородных домах — Действующие в Москве и Санкт-Петербурге ограничения на работу общепита и проведение развлекательных мероприятий из-за COVID-19 стимулируют горожан искать альтернативные варианты празднования Нового года.

— Деловая репутация не вписывается в госконтракты — Минфин и ФАС не договорились о ее цене — Минфин рассчитывает передать ФАС ответственность за инициированную службой разработку норм рейтинга деловой репутации поставщиков госзаказа, а также дальнейшие согласования его с ведомствами и рынком — такое предложение Минфин уже направил в правительство.

— Десять способов думать об углероде без страха — "Глобальная энергия" представила доклад о перспективах энергоидей против изменения климата — Ассоциация "Глобальная энергия" представила доклад "Десять прорывных идей в энергетике на следующие десять лет" — это совместная работа экспертов ассоциации, российских и международных ученых, посвященная практическим перспективам выглядящих сейчас наиболее интересными технологий и процессов в энергетике.

— Квалификация не сошлась с рабочим местом — Мониторинг рынка труда — Из-за "квалификационной ямы" в 2020 году мировая экономика может потерять до 10% ВВП, а к 2025 году ее потери из-за нереализованного ВВП составят $18 трлн., отмечают аналитики BCG в отчете "Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям".

— Карину Цуркан защитили от Приднестровья и Молдавии — Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук выступил в пользу своей экс-подчиненной — Как стало известно, в Мосгорсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу о предполагаемом шпионаже бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан.

— Полиция не одобрила онлайн-кредиты — МВД попросило Сбербанк и ВТБ приостановить кредитование через интернет, но его не услышали — Главное управление МВД по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить онлайн-кредитование.

— Военных энергетиков осудили за домашнее задание — Руководители "Оборонэнерго" и "Оборонэнергосбыта" отправлены в колонию и выплатят почти три миллиарда рублей — От 7 до 12 лет колонии получили пять фигурантов громкого уголовного дела о хищении более 2,9 миллиарда рублей при поставках электроэнергии Минобороны.

— В новом социализме нашлось что-то бунтарское — Лидер движения Николай Платошкин окончательно обвинен в призывах к беспорядкам — Как стало известно, Следственный комитет завершил расследование скандального уголовного дела в отношении политолога и лидера движения "За новый социализм", заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина.

— Суд простил хоспису отсутствие учета корешков — Мосгорсуд отменил штраф "Дому с маяком" — Штраф детскому хоспису "Дом с маяком" за нарушение учета и оборота наркотических средств был отменен после жалобы Генпрокуратуры.

— Ковидная аритмия — Уровни заболеваемости и смертности падают, но это еще не положительная динамика — Суточное число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России вновь начало снижаться, двухнедельного минимума достигло и количество ежедневных летальных случаев от COVID-19.

— Нацпарки получили неприкосновенность — Депутаты отказались от идеи разрешить менять их границы — После общественного резонанса депутаты отказались от поправок, разрешающих менять границы национальных парков.

— Электросамокаты дали тягу — Поправки к ПДД, предложенные Минтрансом, направлены на доработку — По просьбе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, "Союза пешеходов", представителей перевозчиков Минтранс доработает проект поправок к ПДД.

— Утро иранской казни — Смертный приговор оппозиционному журналисту срывает нормализацию отношений Тегерана с Западом — В отношениях Ирана и Запада разгорается скандал, вызванный казнью в Тегеране известного журналиста, главы портала "Амад ньюс" Рухоллы Зама, осужденного по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведками.

— Друзья познаются в пандемию — Эмираты решили наполнить новым содержанием стратегическое партнерство с Россией — С тех пор как ОАЭ внезапно объявили о нормализации отношений с Израилем, главе МИД РФ Сергею Лаврову впервые представился шанс лично обсудить новые реалии на Ближнем Востоке со своим эмиратским коллегой принцем Абдаллой бен Зайдом Аль Нахайяном.

— У хакеров ищут руку Москвы — В Кремле отрицают причастность к кибератаке на правительство США — Власти РФ в понедельник отвергли обвинения в причастности к крупнейшей за последние пять лет кибератаке на правительственные структуры США.

— С торгцентров сняли ярмаркировку — Перед Новым годом покупатели просто идут по магазинам — Несмотря на вынужденный отказ большинства торгцентров от рождественских ярмарок и праздничных мероприятий, аналитики зафиксировали предпраздничное увеличение активности покупателей.

— Для металлургов настали рудные времена — Мировые цены достигли семилетнего максимума — Строительный бум в Китае на фоне осложнения отношений с Австралией, крупнейшим поставщиком в страну железорудного сырья, и сокращения прогнозного предложения со стороны Бразилии привел к беспрецедентному росту мировых цен на железную руду.

— Ветроэлектростанции как вирусом сдуло — "Энел Россия" просит отсрочить штрафы за опоздание с вводом ВЭС — "Энел Россия" (подконтрольна итальянской Enel) попросила дать ей отсрочку на четыре месяца по списанию штрафов за задержку запуска ветроэлектростанции на 90 МВт в Ростовской области.

— Акции "М.Видео" продали по-семейному — "Сафмар Финансовые инвестиции" поддержал бенефициара — Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ) купил у своего мажоритарного бенефициара Саида Гуцериева 10% акций "М.Видео".

— Двигатель регресса — Факторинговые компании принимают больше рисков — Из-за ухудшения экономической ситуации в России на фоне пандемии в этом году все больше крупных клиентов-дебиторов начинают использовать факторинг, чтобы обеспечить себя и своих контрагентов ликвидностью для стабильной операционной деятельности.

— ЗПИФы быстрого обслуживания — Управляющие компании расширяют продуктовый ассортимент — На фоне массового прихода частных инвесторов на рынок коллективных инвестиций управляющие компании расширяют предложения в сегменте закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ).

— Google Play приглушили музыку — Суд впервые потребовал удалить пиратское приложение — Мосгорсуд обязал американскую Google заблокировать мобильное приложение Music Downloader.

— Дым пошел из серой зоны — Кальянные хотят согласовать правила работы в пандемию — Оказавшиеся в серой зоне из-за нового витка антитабачных ограничений кальянные пытаются легализовать свой статус с помощью Роспотребнадзора.

— Mamba расширит круг знакомств — Сервис инвестирует в европейское развитие — Российский сервис знакомств Mamba инвестирует три миллиона долларов в выход на рынки Италии и Германии.

— Softline покупает двойника — Компания приобретет бизнес в Германии — Российская Softline договорилась о покупке 63,38% практически одноименной немецкой IT-компании Softline AG.

— "Мы страна чудесная, любим создавать себе трудности" — Глава дирекции Севморпути "Росатома" Вячеслав Рукша о новых ледоколах и старых проблемах — В этом году "Росатом" получил самый мощный атомный ледокол "Арктика".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Депутат Госдумы предлагает сажать за клевету — При этом оклеветанными могут оказаться "индивидуально не определенные лица" — Новую редакцию ст. 128.1 УК ("Клевета") внес вечером 14 декабря в Госдуму единоросс Дмитрий Вяткин.

— Для поступления на госслужбу придется задекларировать криптоактивы — В будущем такие декларации позволят властям выявлять взяточников и конфисковывать активы — Владимир Путин обязал будущих госчиновников декларировать свои криптовалютные активы.

— Владимир Путин впервые за год принял участие в мероприятии "Единой России" — Волонтеры партии, которых поддержал президент, могут принять участие в выборах в Госдуму — Вместо отчетного съезда "Единая Россия" провела 14 декабря первый социальный форум партии для волонтеров, который прошел онлайн.

— 31 декабря не будет в России выходным для всех — Предновогодний отдых призван повысить социальный оптимизм — В Воронежской области решили сделать четверг, 31 декабря, выходным, сообщила пресс-служба правительства региона, это касается органов власти и подчиненных им организаций.

— Джо Байден официально избирается президентом США — Дональду Трампу не удалось помешать голосованию выборщиков — Заседание коллегии выборщиков США должно 14 декабря проголосовать за президента в соответствии с выраженной 3 ноября волей избирателей в каждом штате.

— Господдержка спровоцировала рост числа зомби-компаний — Количество предприятий, не имеющих перспектив роста и расплаты по долгам, резко выросло — В России многие неэффективные компании не уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции "(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка", которая состоялась на прошлой неделе

— Количество серых кредиторов снова растет — Их потенциальными клиентами являются три-четыре миллиона заемщиков — Микрофинансовые компании часто критикуют за их жесткое отношение к заемщикам.

— 60% венчурных инвестиций в России приходится на IT-сектор — В мире этот показатель ниже 40% — Информационно-телекоммуникационные технологии стали сферой, для которой механизм венчурного финансирования оказался наиболее удобным.

— "Подключенных вещей станет больше, чем людей" — Гендиректор "Сбербанк-телекома" Руслан Гурджиян – о том, зачем "Сберу" MVNO-оператор и что изменится в России с появлением 5G — Руслан Гурджиян рассчитывает, что развитие 5G и интернета вещей в России могут способствовать "ренессансу для виртуальных операторов".

— Apple Pay в России бьет рекорды — РФ на втором месте в мире по количеству пользователей платежного сервиса — В 2020 году Россия стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay.

— "Дон-строй инвест" построит в Мневниковской пойме мегапроект — Там планируется 1,4 миллиона квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости — "Дон-строй инвест" будет застраивать территорию в 40 гектаров в южной части Мневниковской поймы: там планируется возвести в общей сложности около 1,4 миллиона квадратных метров, из которых 700 000 квадратных метров – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры.

— Аптечная сеть "36,6" продала дистрибуторский бизнес — Его владельцем станет ее экс-гендиректор Владимир Нестеренко — ПАО "Аптечная сеть 36,6" заключило договор с бывшим гендиректором Владимиром Нестеренко о продаже ему 100% дистрибуторского подразделения компании – ООО "Джи ди пи", говорится в сообщении компании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Цена решения — Правительство подготовило пакет мер для стабилизации и снижения цен на продукты питания — Правительство подготовило пакет мер для стабилизации и снижения цен на ряд социально значимых продуктов: сахара, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий.

— Шлагбаум открывается — С 1 января многие ограничители въезда во дворы могут демонтировать из-за новых противопожарных требований — Большой ажиотаж в больших городах страны может возникнуть с 1 января, когда вступят в силу новые противопожарные правила.

— Из класса — в кассу! — Какой будет новая система оплаты труда педагогов — Министерство просвещения, Общероссийский Профсоюз образования и другие профильные ведомства сейчас обсуждают новую систему оплаты труда педагогов.

— Жучок не навредит — Суды начали оправдывать граждан за "шпионские" гаджеты — Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор мужчине, решившему продать подержанную "радионяню" — видеорегистратор для наблюдения за малолетним ребенком.

— Закон и кулак — Верховный суд РФ предлагает упростить привлечение к уголовной ответственности за домашнее насилие — Верховный суд РФ готовит законопроект, дающий полиции полномочия заводить уголовные дела на дебоширов, которые дерутся, но не причиняют серьезного вреда жертвам.

— Дело выбора — Владимир Путин заявил об особой ответственности "Единой России" — Партия "Единая Россия" активно включилась в преодоление трудностей пандемии, заявил президент на ее социальном онлайн-форуме.

— По праву автора — Валентина Матвиенко: России нужна стратегия развития интеллектуальной собственности — В России необходимо создать стратегию развития интеллектуальной собственности, которая поможет сделать запуск изобретений в коммерческий оборот более эффективным.

— Деньги подхватили инфляцию — Банк России откажется от снижения ключевой ставки — Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров в ближайшую пятницу снова воздержится от снижения ключевой ставки, полагают аналитики.

— Один за всех, все за одного — Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР — Либерально-демократическая партия России в понедельник переизбрала председателем своего многолетнего лидера Владимира Жириновского.

— След преступника обязательно возьмут — Следственный комитет РФ объяснил, как после приема у Александра Бастрыкина сыщики даже спустя годы находят убийц — В Пензенской области раскрыто тяжкое преступление, которое оставалось "висяком" на протяжении нескольких лет, пока потерпевшие по этому делу — мать и сестра жертвы — не пожаловались на такую ситуацию на личном приеме Александру Бастрыкину.

— Спецборт долга — Вечный огонь отправился в столицу Сербии Белград — Общая история, единая вера и богатые культурные традиции — то, что объединяет российский и сербский народы, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

— Дом работников искусств — Артисты потянулись на частные "Голубые огоньки" в дорогие коттеджи — Спрос на аренду загородного жилья, по данным "Авито Недвижимость", превышает прошлогодний на 55%.

— Ни одного тяжелого — "Спутник V" защищает от серьезных осложнений при COVID-19 на 100 процентов — В регионы отправлено 320 тысяч доз вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил на брифинге директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Биржи поверили вакцине — Российский рынок акций обновляет рекорды в ожиданиях победы над COVID — Российский рынок акций растет уже седьмую неделю подряд и в последние дни продолжает брать новые высоты.

— Цифровой профиль и анфас — Минцифры свяжет государственные базы данных в единую суперсистему —Проверить работу цифрового профиля (ЦП) гражданина в 2021 году позволит Национальная система управления данными (НСУД).

— Когда новое хуже прежнего — Букмекерам поможет государственный регулятор — Букмекер, от английского bookmaker, — это профессиональный спорщик, занимающийся приемом денежных ставок на различные предстоящие события.

— Стартовый капитал — Подписаны первые девять соглашений о защите и поощрении капвложений — Подписаны первые девять соглашений в рамках Закона "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" на 135,7 миллиарда рублей.

— Ничего лишнего — Минтруд предложил упростить оформление инвалидности — Для установления инвалидности при тяжелых состояниях и нарушениях функций организма дополнительных обследований больше не понадобится.

— Взлет с полезной нагрузкой — Минобороны успешно испытало новейшую тяжелую ракету-носитель — В понедельник в 8.50 по московскому времени с площадки N 35 Государственного испытательного космодрома Плесецк поднялась в небо тяжелая ракета- носитель "Ангара-А5".

— Баня после службы — Наши военные обживаются в Карабахе — Стали известны некоторые подробности того, как идет снабжение российских миротворцев в Нагорном Карабахе всем необходимым.

— Уроки правописания — Ассоциация юристов предлагает преподавать право в школе — Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев выступил с предложением расширить преподавание правовых дисциплин в школе.

— Пошли на прибыль — Самозанятыми стали полтора миллиона человек — В России в качестве самозанятых зарегистрировались 1,5 миллиона граждан. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

— Маяк не погаснет — "Детскому хоспису" в Москве отменили штраф и дело — Мосгорсуд в понедельник рассмотрел протест прокуратуры на постановление Зюзинского районного суда о штрафе в 200 тысяч рублей, назначенном "Детскому хоспису" по статье КоАП о нарушении правил оборота наркотических средств.

— Выбор выборщика — Архаичный институт избирательной системы США определит следующего президента — В ночь с понедельника на вторник по московскому времени 538 членов коллегии выборщиков проведут голосование во всех штатах страны с целью окончательно определить итоги прошедших в начале ноября президентских выборов в США.

— Вертеп с "короной" — В немецком городе Реннинген появился необычный вертеп — Как cообщила газета FAZ, в самом центре католического собора Святого Мартина, где прихожане рассчитывали увидеть традиционные фигурки Девы Марии, Младенца в яслях и, конечно же, рождественскую звезду, вместо этого установили гигантский макет… коронавируса.

— Прививки вдохновили — На Апеннинах подошли к грядущей вакцинации весьма творчески и неординарно, доверив строительство специальных павильонов для проведения массовых прививок гражданам именитому итальянскому архитектору Стефано Боэри — автору прогремевшего на весь мир миланского "Вертикального леса".

— Дорогой героев — Во Франции предлагают называть улицы именами известных людей из числа этнических меньшинств и женщин — Президент Эмманюэль Макрон намерен революционизировать топонимику городов.

— По справке в тюрьму — Жителя Румынии отправили за решетку за поддельный тест — Гражданин Румынии подделал тест на коронавирус и оказался на 30 дней в норвежской тюрьме по решению Окружного суда Осло.

— С протянутой рукой — Бедным странам может не хватить вакцин от COVID-19 — Странам с низким уровнем дохода на душу населения может не хватить вакцин от коронавируса, потому что богатые государства скупают их в гигантских количествах.

— В Японии выбрали иероглиф 2020 года — В Японии символом уходящего 2020 года стал иероглиф со значением "тесный".

— Штрафной проезд — Поправки в КоАП уточнят, как ездить по платным дорогам без шлагбаумов и что ждет "зайцев" — Госдума планирует на этой неделе во втором чтении рассмотреть поправки в КоАП, предусматривающие наказание для тех, кто не оплатил проезд по платной дороге.

— Огород без документов — Верховный суд РФ разъяснил, как оформлять наследство на старые участки земли — Очень полезное для многих дачников и садоводов разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

— Ограбление по-рыбацки — Вылов форели в садке рыбной фермы признан грабежом — Житель Вологодской области выловил форель из садка рыбоводного предприятия и сварил уху.

— В блокаде — На Кубани у 86-летней блокадницы Ленинграда украли квартиру — Блокадница Ленинграда 86-летняя Евгения Иорданиди даже в год 75-летия Победы осталась в Геленджике без жилья.

— Помощь в два клика — Москвичи активно помогают нуждающимся на mos.ru — С помощью нового благотворительного сервиса на mos.ru москвичи активно помогают нуждающимся.

— Банкета нет — Новых ограничений в канун праздников в столице не ожидается — Дополнительных ограничений на новогодние праздники в Москве не предвидится.

— В сухом остатке — Ялта перешла на почасовой график подачи воды — С 14 декабря Ялта и ближайшие курортные поселки южного берега Крыма перешли на почасовую подачу воды.

— Танцуем, рисуем, шьем — Подготовиться к Новому году помогут столичные парки — До Нового года осталось чуть больше двух недель, и столичные парки начали вводить "сезонные" мастер-классы по подготовке к празднику в свои онлайн-расписания.

— Стена фур — В Приморье из-за коронавируса закрыли пункты пропуска на границе с КНР- В Приморье в международных автомобильных пунктах пропуска в очереди на пересечение границы с КНР скопилось около 300 большегрузных автомобилей.

— Дата-инженера заказывали?— Топ-8 перспективных профессий будущего — Эксперты Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" вместе с АСИ и "Университетом 2035" назвали топ-8 востребованных профессий будущего, профстандарты которых должны разрабатываться и внедряться "прямо сейчас".

— Пять золотых — Российские школьники взяли "золото" на Всемирной физической олимпиаде — Во вторник в Москве состоится награждение победителей и призеров Всемирной олимпиады по физике.

— Стартап в зачет — Минобрнауки будет развивать студенческий бизнес — Министерство науки и высшего образования России и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) будут совместно развивать студенческое технологическое предпринимательство.

— Бакалавр из сети — К 2030 году пятая часть вузовских программ уйдет в онлайн — В ближайшем будущем в области образования будут популярны три тренда.

— Хорошо считают — Российские четвероклашки — в мировой тройке лучших по естественным наукам — Российские школьники показали отличный результат в Международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS).

— За словом в портфель — Нужны словари, рассчитанные на возраст школьника — На первом заседании правительственной комиссии по русскому языку, в которую вошли высокопоставленные чиновники, ученые, ректоры ведущих вузов и журналисты, обсуждались требования к современным словарям.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— След Поднебесной: как экономика Китая увеличивает спрос на топливо — Американский СПГ в ноябре подорожал почти на 20%, а Россия стала лидером по поставкам нефти в КНР — Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) изменила свой прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 в сторону уменьшения.

— Холодный "Кинжал": Северный флот получит стратегическое оружие — Морскую авиацию оснастят гиперзвуковым ракетным комплексом для неядерного сдерживания — Принято принципиальное решение вооружить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

— Безвыездная заверка: нотариусы начнут работать через портал госуслуг — Нововведение запустят в первой половине 2021 года — Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн.

— Винное занятие: "Массандра" получит от нового владельца порядка 13 миллиардов рублей инвестиций — Продажа старейшего винодельческого предприятия Крыма стала крупнейшей сделкой 2020 года в отрасли.

— Ешь — не хочу: найдены бактерии, способные безопасно помочь похудеть — Употребление пробиотика на их основе может позволить эффективнее сбросить вес — Группа ученых из России и Франции предложила использовать для снижения веса пробиотик на основе бактерий, используемых для создания мягких сыров с плесенью.

— Без ума от короны: делирий от COVID может привести к эпидемии деменции — Исследователи обеспокоены тем, что пандемия способна спровоцировать увеличение числа случаев слабоумия — Зарубежные ученые опасаются, что синдром спутанного сознания — делирий, который встречаетcя у части госпитализированных с СOVID-19 пациентов, спровоцирует рост заболеваемости деменцией по всему миру.

— На волне: в России могут снять запрет строить АЭС на океанах и морях — С таким предложением выступили депутаты Госдумы, идею уже поддержали в "Росатоме" — В России предложили снять действующий с 2006 года запрет на строительство АЭС на океанах, морях, крупных озерах — с прямоточной системой охлаждения.

— Перевелись уже: шесть банков РФ вошли в мировой топ-150 по обороту карт — Сбербанк уступил место в десятке лидеров конкуренту из Китая, а "Тинькофф" перескочил вперед сразу 44 позиции — Шесть российских банков, в том числе — Сбер, ВТБ, "Альфа" и "Тинькофф" — вошли в мировой топ-150 кредитных организаций по обороту дебетовых карт, говорится в исследовании Nilson Report.

— У дома своего: кабмин просят о новой программе кредитования многодетных — Речь идет о льготных условиях подвода коммуникаций к земельным участкам — Правительство просят создать новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми.

— "Модернизацию страны невозможно купить" — Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй — о том, каким путем намерен впредь развиваться Китай — Прессинг со стороны США вызвал определенные трудности в Китае, но они никоим образом не смогут сдерживать развитие страны.

— "Если бы я уже не переболел, то обязательно бы привился" — Главный исследователь ЦКБ Никита Ломакин — о том, как испытывают "ЭпиВакКорону" и почему теряют эффективность лекарства от COVID-19 — О том, почему при отборе на исследование вакцины "ЭпиВакКорона" приходится отбраковывать больше добровольцев, чем осенью, когда набирали группу желающих привиться "Спутником V", рассказал руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы (ЦКБ) Никита Ломакин.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Минэкономразвития снижает порог продуктовой чувствительности — Максим Решетников предложил изменить механизм введения предельных розничных цен — Минэкономразвития намерено усовершенствовать механизм введения предельных розничных цен на социально значимые продукты — меру, которая еще ни разу не применялась на практике и против которой выступали сами чиновники.

— Со старой ставкой в новый год — Bloomberg представил консенсус-прогноз итогов ближайшего совета директоров ЦБ — ЦБ на последнем заседании в этом году сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, несмотря на прогнозы ускорения инфляции до 5%, ожидают эксперты.

— Брюссель надеется, Лондон запасается — ЕС и Великобритания заявили о возможности согласовать контуры нового торгового соглашения до конца года — В ЕС надеются на достижение соглашения по Brexit с Великобританией до конца года — хотя переговоры и затянулись.

— Bentley не вписался в траекторию "Сибантрацита" — Почему суд не убедили аргументы вдовы Дмитрия Босова в споре с другими наследниками — Суд не при Дмитрия Босова в группе "Аллтек" имуществом, совместно нажитым в браке, по ддержав в споре с его вдовойдругих наследников.

— Оптимальным полетам нужен дополнительный керосин — Авиакомпании зафиксировали рост расхода топлива после реформы воздушного пространства — Из-за новой системы движения самолетов в европейской части России, заработавшей с 3 декабря, время набора высоты и захода на посадку у бортов увеличилось на 10–15 минут. Компании фиксируют рост расхода топлива.

— Две защиты сливаются в одну — Росприроднадзору и Роспотребнадзору поручено создать единую систему классификации отходов — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к февралю 2021 года создать единую классификацию опасных отходов.

— "Укрепление рубля могут остановить лишь санкции" — Председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью рассказал, как пандемия повлияла на заемщиков, правильно ли правительство отреагировало на кризис, а также о том, что и когда может остановить укрепление рубля.

— Эффективность против пандемии — Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" изменится, чтобы в следующем году расширить адресную поддержку средних и крупных российских предприятий.

— "На предприятиях, где мы работали, ищут возможности продлить проект" — О востребованности услуг по росту эффективности производства рассказал генеральный директор Федерального Центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.

— Молочники избавляются от потерь — В нацпроекте по повышению производительности труда участвуют уже болеедвух тысяч компаний из 65 регионов, и список отраслей расширяется. Среди последних проектов — внедрение систем бережливого производства в молочной индустрии.

— Испытание декарбонизацией — Ситуация в нефтяном секторе будет зависеть от скорости перехода на альтернативные источники энергии и способности нефтяных компаний адаптироваться к новым условиям, считают эксперты.

— "Чем эффективнее теплоснабжение, тем больше условий для снижения тарифа" — Почему метод альтернативной котельной выгоден как инвесторам, так и потребителям, рассказала директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова.

— Нефть на перспективу — Обвал спроса на топливо привел к затовариванию нефтехранилищ в США и некоторых других странах, что стало одной из причин падения цен. На этом фоне в России вновь стала обсуждаться необходимость иметь свои резервы.

— "Не автоматизировать свою логистику сегодня — значит проиграть завтра" — Директор по внедрению технологий ИТ-компании "Умная логистика" Игорь Казаков — об автоматизации бизнес-процессов и цифровизации логистики в нефтесервисе.

— Вирус не помеха "зеленой" энергетике — Масштабные госсубсидии поддержали развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики по всему миру — Пандемия СOVID-19 и падение цен на ископаемые виды топлива не оказали существенного влияния на рынок возобновляемой энергетики (ВИЭ).