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https://1prime.ru/News/20201215/832590951.html
Россия снизила с января производство золота на 4,3%
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Россия в январе-ноябре 2020 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... ПРАЙМ, 15.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2020 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
В ноябре производство золота снизилось на 19,8% к октябрю, и на 4,7% — к ноябрю 2019 года.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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