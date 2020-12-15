МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2020 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. США могут изменить мировые цены на золото

В ноябре производство золота снизилось на 19,8% к октябрю, и на 4,7% — к ноябрю 2019 года.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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