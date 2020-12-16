МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Испытательный пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подводной лодки "Владимир Мономах" можно охарактеризовать как "превью конца цивилизации", пишет американский журнал Popular Mechanics. Трамп вновь сообщил о наличии у США особенного оружия

В субботу атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") в Охотском море впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения. Целью был полигон Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки успешно достигли полигона.

Как пишет издание, российские ракеты пролетели почти над всей территории страны, "от места к северу от Японии до места возле Финляндии".

В публикации отмечается, что ракеты "Булава", будучи выпущенными из Охотского моря, могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а ракеты, которые выпущены из Белого моря, могут достичь территории к востоку от этой реки.

Также в статье говорится, что "Булава" "примерно эквивалентна" ракете Trident D-5, стоящей на вооружении в США.

Отмечается, что половина из 12 тестов новейшего оружия, которые были проведены в 2003-2009 годах, оказались неуспешными, но все десять испытаний начиная с 2018 года были удачными.

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