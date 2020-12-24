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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Загрызание идей — Президент России Владимир Путин принял участие в работе измененного Госсовета. Путину предложили бороться за светлое будущее жесткими методами.

— Молдавия отставляет желать лучшего — Молдавское правительство в полном составе подало в отставку, запустив подготовку к главной битве за власть — досрочным парламентским выборам.

— Не пойман — не разговор — В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 млрд руб., из которых 66 млрд руб. приходится на доходы псевдобанковских сотрудников.

— Редкие выдались человеко-дни — Уходящий год для санаторно-курортной отрасли ожидаемо заканчивается негативно. Общее время, проведенное гражданами в здравницах, снизится на треть.

— Квоты на российскую продукцию завернут в директивы — Минпромторг подготовил проекты адресованных широкому кругу госкомпаний директив по выполнению квот на закупки российской продукции.

— Фонду прописывают форму — В 2021 году правительство профинансирует работу фонда поддержки детей с редкими заболеваниями с помощью гранта в форме субсидии из федерального бюджета объемом 60 млрд руб.

— Моногорода поддержат с разных сторон — Минэкономики и Минпромторг готовят регуляторные меры для диверсификации экономик монопрофильных образований.

— У ЦИКа обнаружились большие планы — Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала о долгосрочных планах комиссии. В 2021 году в нескольких регионах продолжатся эксперименты по электронному голосованию.

— Тесак умер, но дело его живет — Басманный суд Москвы распорядился взять до 21 февраля 2021 года под стражу одного из бывших лидеров праворадикального движения "Русская цель" Семена Токмакова (Бус).

— Армейские сухпайки вошли в сделку — В рамках расследования хищения 220 млн руб. при поставках сухпайков для нужд Минобороны и Росгвардии заключено первое досудебное соглашение о сотрудничестве.

— Юлию Галямину изолировали от выборов — Суд приговорил муниципального депутата Галямину к двум годам условно, признав виновной в неоднократном нарушении правил публичных акций.

— Кречетов готовят к высокому полету — В Крыму, Калмыкии и Астраханской области могут появиться центры для разведения краснокнижных птиц.

— И милость к деньгам призывал — Президент США Дональд Трамп начал последний месяц своего правления, показав и благодушие, и воинственный нрав. Во-первых, он помиловал 20 человек.

— К нам приехали финансы — Москву посетил один из крупнейших российских инвесторов. Делегация Катара в составе министров иностранных дел и финансов.

— Прозвоночный минимум — Средний минимальный тариф на сотовую связь в России во втором полугодии снизился на 3%, до 281 руб., хотя еще летом аналитики ожидали подорожания на 14%.

— Электроэнергию ставят под сравнение — В России может появиться единая методология сравнения цен на электроэнергию для промышленности в стране и за рубежом.

— Россия настежь растворила кофе — Пандемия COVID-19 и снижение курса рубля вызвали рост экспорта растворимого кофе из РФ. По итогам года объем поставок может увеличиться более чем на 60%, до 35 тыс. тонн.

— ВТБ попросили пойти на прямой обмен — Владельцы привилегированных акций банка "Возрождение" считают несправедливыми рассматриваемые коэффициенты обмена на акции БМ-банка.

— Крым подъезжает к двум миллионам — Оператор пассажирского сообщения с Крымом "Гранд Сервис Экспресс" в 2021 году планирует увеличить объем перевозок на этом направлении на 65%.

— Автокредиты набрали скорость — Рынок оправился от последствий пандемии. К концу года практически восстановился после "коронакризиса" рынок автокредитования.

— "Газпром" проигрывает Польше по цене — "Газпром" проиграл польской PGNiG на очередном этапе судебного спора вокруг изменения формулы цены по ямальскому контракту на поставку газа.

— Кадры берут свое — Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в этом году могут сравняться с выплатами по добровольным программам.

— Букмекеров выставляют на спорт — Госдума приняла законопроект о реформе рынка букмекеров, существенно повышающий размер их целевых отчислений на спорт.

— Украшения пойдут на жилье — Территорию МЮЗ могут застроить. Владелец Московского ювелирного завода (МЮЗ) Лев Леваев изменил планы на этот актив.

— "Все, что было необычно ранее, стало реалиями" — Глава ОТЛК ЕРА Алексей Гром о рекордных перевозках и дорогих пломбах. Железнодорожные контейнерные перевозки взлетели.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Telegram будет брать деньги — Павел Дуров больше не готов поддерживать работу сервиса только за счёт своих средств. При этом он исключил продажу мессенджера.

— Госсовет жалоб и заявлений — Владимир Путин впервые собрал обновленный Госсовет (вместе с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам).

— Следующего президента можно будет избрать через интернет — Многодневное голосование "может прижиться" и после окончания пандемии, "если будет такой запрос общества".

— Мундепу Юлии Галяминой дали два года условно по "дадинской" статье — Прокурор Ирина Васильева просила три года колонии общего режима, отметив, что вина Галяминой доказана.

— Великобритания и Евросоюз успевают заключить торговую сделку до 2021 года — Великобритания и ЕС преодолели основные препятствия для заключения торговой сделки по Brexit.

— Время поиска работы выросло до весенних показателей — Среднее время поиска работы россиянами в сентябре составило 6,5 месяца – максимума с март.

— "Сбер" получил контрольный пакет производителя онлайн-касс "Эвотор" — Это позволит "еще более тесно" интегрировать "Эвотор" в экосистему "Сбера".

— Депутаты Госдумы предложили отдавать часть поступлений НДС, которые сейчас полностью поступают в федеральный бюджет, в регионы — Это сделает бедные регионы еще беднее, предупреждают эксперты.

— Как привлечь $205 млн через IPO, продавая куриные яйца — Гуманная миссия компании Vital Farms Мэтта О"Хайера приносит прибыль. Яйца под брендом Vital Farms стоят $6 за дюжину – и их покупают.

— Контроль за иностранными владельцами рыбодобывающих компаний ужесточат — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки, предложенные ФАС.

— Девелопер "Ориентир" построит крупный логопарк для Gloria Jeans — Ритейлеры на фоне развития онлайн-торговли активно покупают и арендуют склады.

— Metro-Goldwyn-Mayer выставлена на продажу — Руководство надеется выгодно продать компанию на ажиотаже вокруг предстоящей премьеры нового "Бонда".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Полезный Госсовет — Владимир Путин на совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил закрыть "позорную страницу" ветхого жилья.

— Профиль на замке — Facebook планирует повысить защищенность аккаунтов. Речь идет о так называемых аппаратных ключах, которые можно будет купить у розничных продавцов.

— Чрезвычайная старость — Почему наши старики стали заботой МЧС. Ведомство предложило законодательно закрепить лицензирование предоставления услуг в частных домах престарелых.

— Ищет полиция — В России розыск пропавших без вести имеет положительную динамику. Так, количество неразысканных лиц в этом году снизилось на 3,4% с учетом прошлых лет.

— Плюс пять лет — Госдума приняла закон о молодежной политике в России, который повышает возраст молодежи до 35 лет включительно. Численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек.

— Партии ждут своего часа — Выборы всех уровней в 2021 году пройдут в основном в традиционном формате, электронный используют пять-семь регионов.

— Сеть помощи — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, открывающую гражданам бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в Сети.

— Боб простит — Вслед за экспортной пошлиной на подсолнечник федеральные власти рассматривают возможность установить такую же на сою. Это позволит загрузить сырьем маслозаводы.

— Гуляйте на здоровье — В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для организации отдыха на новогодних праздниках, рассказала глава ведомства Анна Попова.

— Штраф за треш — Госдума обязала соцсети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы.

— Был бы человек, а вакансия найдется — Средняя продолжительность поиска новой работы в России достигла локального минимума в разгар пандемии: в апреле и июне она составляла 5,7 месяца.

— Digital Пётр — В ходе проекта "Digital Пётр", проводимого Российским историческим обществом (РИО) совместно со СберБанком, были расшифрованы трудно читаемые рукописи Петра I.

— Министр придет без звонка — Глава минюста сможет без препятствий посещать тюрьмы. Министр юстиции России сможет посещать СИЗО и колонии с неожиданными проверками.

— Робота подключат к штурвалу — К августу следующего года в России появятся первые суда, оснащенные системами автономного судовождения, рассказали в отраслевом центре "Маринет".

— Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе — История знаменитой Боткинской больницы насчитывает 110 лет.

— Достижения в движении — Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические затруднения не помешали планам "Российских железных дорог" по модернизации подвижного пассажирского состава.

— Уловно наказуемые — Пекин временно приостановил прием иностранных грузов из-за угрозы коронавируса. На эту страну приходится более 60% российского рыбного экспорта.

— Минобороны выбрало "Калибр" — Минобороны России планирует резко нарастить заказ на стратегические крылатые ракеты. Речь идет об очень дорогостоящем оружии.

— Миллиардер на посту — Александр Шестун, бывший руководитель Серпуховского района Московской области, уже признан виновным в уголовном преступлении по нескольким тяжким статьям.

— Нет мин — Патрули российских миротворцев и нашей военной полиции провели из Армении в Степанакерт еще одну колонну автобусов с почти четырьмя сотнями беженцев.

— Без миллионов и часов — В среду прошли два заседания по делу бывшего главы Хабаровского края. Одно касалось ареста имущества, второе — продления срока содержания Фургала по стражей.

— Пер-Ноэля больше не ждут — Пандемия коронавируса испортила планы французов и итальянцев на Рождество. Возможно, грядущий праздник войдет в историю как самый странный и грустный день.

— Рупор оставят без аудитории — Команда избранного президента США Джозефа Байдена унаследует от уходящей администрации официальную учетную запись президента США в Twitter.

— Шпаргалка и офицеры — Громким скандалом обернулся экзамен по математике для учащихся самого престижного в США военного вуза — академии Уэст-Пойнт.

— Мизер для большинства — В январе парламент Украины может рассмотреть законопроект об отмене штрафов за употребление русского языка.

— Фунт упал с откоса — Более 40 стран закрыли транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, выявленного в стране. Экономика Альбиона оказалась практически парализована.

— Логика наказаний — Объяснить сегодня студенту или коллеге логику действующего УК абсолютно невозможно, сказал в эксклюзивном интервью заслуженный юрист России Михаил Барщевский.

— Стопроцентное чудо — В Пензе из ковидного госпиталя выписали 51-летнего пациента со стопроцентным поражением легких после коронавируса.

— Остерегайтесь мошенников — В столице зафиксированы первые случаи получения москвичами поддельных Единых платежных документов, которые уведомляют о несуществующих задолженностях.

— Классная елка — На этой неделе во всех столичных школах почти для 540 тысяч ребят — учеников 1-5 классов проходят новогодние елки. Школьные елки в столице пройдут с онлайн-хороводами.

— Головой и сердцем — В легендарном Склифе — новый "доктор", гамма-нож нового поколения. Изначально эта установка создавалась для высокоточного лечения тяжелых патологий мозга.

— Семью не забывал — Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна.

— Больницы поправляются — В нынешнем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были переоснащены 100 региональных сосудистых центров и первичных отделений.

— Закон юкагира — Более 250 тысяч человек попадут в реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к 2022 году, по данным Федерального агентства по делам национальностей.

— Беги, полосатый! — В Приморье спасли жизнь полугодовалого тигренка, у которого была сильно повреждена лапа. Хирурги-травматологи провели две сложные операции.

— Новости от Николы — В Астрахани появился "Инстаграм" разносчика газет из 1900 года. Он каждый день сообщает подписчикам новости — реальные факты из местной прессы того времени.

— Трудные вопросы миру — В Великой Отечественной войне победил Советский Союз. Что знают об этом молодые поколения в бывших советских республиках.

— Мы движемся дальше — Текущий год стал серьезным испытанием для экономики, общества, руководства Якутии. Глава республики Айсен Николаев рассказал о том, что противопоставили новым вызовам.

— Слову служить — Союзы писателей и издателей впервые объединились в ассоциацию. О том, чем будет заниматься новое литературное собрание, рассказал зампред Комитета ГД по культуре Сергей Шаргунов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Демографики — Решить демографические проблемы в России можно с помощью улучшения жизненных условий в регионах и реализации социальных программ.

— Одно на всех — Качество товаров в России и Европе хотят уравнять. В России должны продавать товары, качество которых одинаково в сравнении, допустим, с европейским, считают власти.

— Токсичные отношения — Что мешает сотрудничеству России и ОЗХО. Договориться о визите в РФ международных экспертов для помощи по инциденту с Навальным не удалось.

— Жителей домов под снос освободят от взносов на капремонт — Госдума приняла проект закона об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ).

— Одно лечат, другому перечат — В ЕС защита детей уперлась в защиту частной жизни. Как новые правила осложняют борьбу с совращением подростков в онлайн.

— Стены вылечат — В России разрабатывают медуслугу "стационар на дому". Такая врачебная помощь поможет сэкономить и пациентам, и больницам. Такой возможности добиваются сейчас больные муковисцидозом.

— Деньги чат любят — С кем Telegram поделится доходами от монетизации. Собственная рекламная платформа мессенджера может привлечь крупные компании.

— Болезненный отбор — Ученые просчитали, с кого начать вакцинацию от COVID-19. Первым делом прививки должны получить люди в возрасте от 50 до 59 лет.

— Камера и мотор — Число нарушений ПДД выросло на 21,4 млн. По подсчетам "Известий", средняя сумма штрафа в уходящем году составила 685 рублей.

— С корабля напал — Дальневосточные морпехи получат тяжелую бронетехнику. Два батальона "черных беретов" начнут перевооружать на флотскую модификацию БМП-3.

— Выбирать приходится — Удержится ли Нетаньяху в кресле премьера Израиля. В очередной кампании он сделает ставку на вакцинацию и успех в дипотношениях с арабскими соседями.

— Эмоциональный прорыв — Роботы распознают настроения клиентов банков. Автоматизированные технологии задействуют и в телефонных звонках, и в офисном обслуживании.

— Броня для брони — ФАС запретил навязывать отелям паритет цен. Гостиницы смогут повысить качество сервиса и снизить тарифы на проживание.

— Камеры, дорогое ОСАГО, новые штрафы — Как будут бороться с автохамами. Около 15% водителей на дорогах ведут себя агрессивно и провоцируют ДТП, заявили в Госдуме.

— В глубоком транше — На Украине начала работать миссия Международного валютного фонда. В Киеве мечтают о кредитах, но требования фонда выполнять не хотят.

— К чему досрочность — Партия социалистов надеется укрепить свои позиции в парламенте Молдавии при помощи досрочных выборов, уверены опрошенные политологи.

— Голоса во главе — Конкуренция на выборах в Госдуму в 2021 году будет очень высокой, в России сохранится многодневное голосование, а федеральные выборы онлайн могут появиться к 2024-му.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Деловой пессимизм пошел на снижение — Руководство российских компаний рассказало PwC и Deloitte о новых решениях и пересмотре стратегий в условиях пандемийных ограничений.

— "Сибур" вывел страну в чистые поставщики — По итогам 2020 года Россия впервые станет чистым экспортером двух базовых видов полиэтилена, из которых производится упаковка и полимерные трубы.

— Сообщение с наложенным платежом — В Telegram появится официальная рекламная платформа, с доходов от которой Павел Дуров рассчитывает окупить расходы на серверы.

— Кредитная разгрузка — Несмотря на КРИЗИС, заемщики стали тратить в 2020 году меньшую часть своих доходов на платежи по ипотеке, сообщили РБК в крупных банках.

— Криптовалюты осаждают SWIFT — Разработка цифровых валют может позволить проводить международные расчеты без использования системы SWIFT, считают в Банке России.

— Хорошие лидеры создают кризисы — Эксперт по бережливому производству Джеффри Лайкер рассказал, почему российские компании должны стремиться к эффективности вопреки государству.

— Пандемическая лихорадка — На фоне пандемии и экономического кризиса кардинально изменился подход россиян к формированию сбережений.

— "Банки будут прирастать инвесторами" — Почему растет интерес к фондовым рынкам, рассказал управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин.

— Недра ждут инвесторов — Появление сразу нескольких вакцин от коронавируса и начало прививочной кампании во многих странах вселяют оптимизм в финансовых аналитиков.

— "Цифра" призвана упрощать жизнь" — Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области о цифровизации работы подмосковных ведомств.

— В один клик — Для эффективного диалога с гражданами и предпринимателями власти активно переходят на электронный документооборот.

— Добро пожаловаться в соцсети — Без обратной связи с жителями сегодня невозможно представить эффективную работу власти. В том числе через соцсети.

— Услуга за услугой — На фоне пандемии запрос на госуслуги в цифровом формате значительно вырос. Только в Московской области в этом году жителям в электронном виде уже было оказано 4,3 млн услуг.

— Цифровой контроль — Московская область выстраивает цифровую экосистему контроля. Один из инструментов — мобильное приложение. С его помощью только в 2020 году было реализовано 12 млн задач.