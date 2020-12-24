МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29 935, до 2 963 688, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 935 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло на рекордные 8203. Попова рассказала, когда закончится пандемия

"Распределение по субъектам: 1. Москва 8203, 2. Санкт-Петербург 3756, 3. Московская область 1538", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком автономном округе — 0,4%.

За сутки в России выписаны 26 890 человек после COVID-19, за все время — 2 370 857.

В России зарегистрировано наибольшее за все время пандемии число подтвержденных смертей пациентов с COVID-19 — 635.