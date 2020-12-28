(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "Единственный шанс для спасения рынка — включить ГЧП в нацпроекты" — Глава Национального центра ГЧП Павел Селезнев о рынке концессий в 2020 году.

— Жилищный полис готовят к реанимации — Минфин пытается реанимировать закон о защите жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, который вступил в силу больше года назад, но так и не применяется на практике.

— Вирусные подсчеты подождут полгода — Различия в методиках учета смертей, вызванных или ассоциированных с коронавирусной инфекцией, а также изменения в политиках учета в 2020 году делают цифры избыточной смертности, вызванной пандемией, несопоставимыми для разных стран — это показано в работе Института социального анализа и прогноза (ИНСАП) РАНХиГС.

— ЛДПР не вписалась за пенсионеров — Думская оппозиция не смогла собрать 90 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров.

— "Россия считает, что отпуск по уходу за ребенком развалит армию" — Адвокат Константин Маркин анализирует подход законодателей к мужчинам и женщинам.

— Не уверен — не выпускай — ГИБДД будет оценивать работу автошкол, публикуя данные о не сдавших экзамены студентах и авариях, произошедших по вине уже отучившихся выпускников.

— Студент заработал на питании — Полиция Омской области завершает расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве Андрея Андриянова — руководителя Российского союза студенческих организаций (РССО).

— Боевая машина пьяного — Волгоградский гарнизонный военный суд лишил водительских прав и оштрафовал военнослужащего Александра Жеребцова. В октябре этого года ефрейтор попал в топ новостей после того, как, выпив водки, на боевой машине пехоты БМП-3 снес забор и выехал на территорию волгоградского международного аэропорта "Гумрак".

— Бывшие крымские силовики застряли в заповедниках — Оперативники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева и сотрудника местного управления УФСБ Антона Калиниченко. Им инкриминируется вымогательство в особо крупном размере.

— Банкирам раздали по вексельной схеме — Пять лет колонии за растрату более 1,2 миллиарда рублей из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов.

— "Нам удалось собрать доказательства его причастности к хищению 1 миллиарда долларов" — Генпрокурор Молдавии о раскрытии "кражи века", выводе 22 миллиардов долларов из России и монстрах в прокурорских мундирах.

— Выборы под дулом миротворцев — В воскресенье в Центральноафриканской республике (ЦАР) прошли парламентские и президентские выборы.

— Саммит отложенного действия — Москва и Дели ведут подготовку к российско-индийской встрече в верхах, которая может состояться в первой половине 2021 года.

— Граждан заманивают доходностью — В преддверии Нового года мошенники сменили тактику работы с клиентами банков. Теперь вместо запугивания несанкционированными операциями они часто предлагают какие-то особенно привлекательные продукты, например, вклады с повышенной доходностью.

— По арматуре ударят пошлиной — В правительстве обсуждается ввод системы экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру.

— Продукты подвели под эмбарго — Контроль властей над ценниками в рознице на товары первой необходимости вынудил ряд сетей, например, "Глобус" и "О"кей", наложить эмбарго на пересмотр закупочных цен.

— Пенсии соберут по команде — Группа "Регион"-"Россиум" Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство своих негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

— Жемчуг измельчал — Крупные игроки российского ювелирного рынка не наблюдают катастрофического падения спроса на фоне пандемии.

— Малый бизнес протянул руки — Индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые стали чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО), где займы дают дорого, но без залогов и быстро.

— ФАС прошлась по проводам — Новый глава ФАС Максим Шаскольский попросил правительство отказаться от механизма дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании.

— "Рынок, так или иначе, определяет государство" — Volgabus — крупный игрок на рынке автобусов в РФ. В этом году ряд компаний, связанных с "Бакулин Моторс Групп" (БМГ), которая выпускает машины под этой маркой, оказался под угрозой банкротства, но в итоге споры были урегулированы.

— "Валдаи" взяли курс на Дунай — Разработчик пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай" — Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева — планирует поставлять их в Европу.

— Разработчики остались в прежних офисах — Госзакупки офисного программного обеспечения (ПО) оказались в 2020 году ниже ожиданий.

— Туристов расселяют посуточно — "Опора России" хочет убедить вице-премьера Дмитрия Чернышенко вернуться к рассмотрению законопроекта по правовому регулированию туристического жилья, который был инициирован в период, когда отрасль находилась в ведении Минэкономики.

— МЧС съезжает из "Безопасного города" — В МЧС хотели бы переложить ответственность за интеграцию аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" и системы вызова экстренных служб по номеру 112 на Минцифры.

— К "Эльбрусам" ищут новый маршрут — Минпромторг отменил уже разыгранные конкурсы на разработку новых отечественных процессоров на общую сумму более 21 миллиарда рублей.

— Полностью казенный "IQ-квартал" — "Дом.РФ" раньше срока передает безвозмездно госказне выкупленные два года назад площади в "Москва-Сити" в башне "IQ-квартал", где сейчас размещены ряд министерств.

— Кинозрителям зачитают их права — Минкультуры разработало поправки к закону "О кинематографии", впервые с 1994 года по-новому регулирующие посещение кинотеатров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ на два года ограничит инвесторам доступ к рискованным активам — Банк России на полгода раньше, чем предполагалось, подготовил поправки в ряд действующих законов, которые ограничивают допуск неквалифицированных инвесторов к финансовым инструментам.

— КС позволил правительству России не выплачивать акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов — Согласно решению Конституционного суда (КС) правительство России имеет возможность не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов, которые были присуждены к выплате по результатам рассмотрения их иска в международном арбитраже в Гааге в 2014 году, и 7 миллиардов долларов присужденных позже пеней.

— Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитов — Количество обращений граждан за реструктуризацией кредитов вновь начало расти. За первые две недели декабря банки получили 60,4 тысячи таких обращений – почти на 10% больше, чем за вторую половину октября.

— ФНС и Минфин разъяснили тонкости применения льгот в IT-отрасли — Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) дали разъяснения по налогообложению IT-компаний после вступления в силу послаблений и льгот, предусмотренных налоговым маневром.

— Что будет с московскими промзонами — Баланс интересов города и застройщиков власти Москвы будут искать с помощью механизма комплексного развития территорий.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Привитизация всей страны — В субботу стало известно: в применении вакцины "Спутник V" сняты возрастные ограничения — Минздрав разрешил прививать ею и людей старших возрастов.

— Поле зовет — Аграрии попросили власти упростить въезд иностранным рабочим. Если до начала посевных работ проблему не решить, есть риск недособрать урожай.

— Извольте защищаться — Под занавес осенней сессии, с интервалом в один день, Госдума приняла во втором и в третьем чтении резонансный закон, меняющий условия обучения в аспирантуре и — главное — процедуру финальной аттестации на выпуске из нее.

— Укрепляются в цене — Строительная отрасль благодаря вовремя принятым правительством мерам поддержки не слишком пострадала от пандемии и прочих сложностей.

— Классный час с министром — Сергей Кравцов — о том, как будут учиться школы в 2021 году.

— Восемьдесят законов плюс — В пятницу сенаторы провели заключительное заседание, рассмотрев более 90 вопросов и одобрив 81 закон.

— Поставили на поток — Полностью отказаться от сбора информации на бумажных носителях, использовать вместо нее административные данные, потоковый сбор, большие данные и информацию, поданную в электронном формате, собирается Росстат с 2022 года.

— Рабочее место — Арктика — Минвостокразвития внесло в правительство проект плана мероприятий по реализации арктической стратегии России до 2035 года.

— Временное положение — Конституционный суд РФ вернулся к вопросу о временном применении международных договоров. На этот раз по запросу правительства РФ судьи исследовали проблему, как решать вопрос о компетенции международного арбитража по разрешению споров между государством и иностранными инвесторами, если положения международного договора в РФ действуют временно и документ не ратифицирован.

— "Спутник V" на линии — Порядка 6,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" поступят в медучреждения в январе-феврале. Правительство намерено продолжать поддержку производств, чтобы полностью обеспечить поставки препарата в регионы.

— Не выходя из чата — В выходные популярный британский ресурс Mirror написал о том, что WhatsApp якобы прекратит работать с 1 января на "миллионах" устройств. На деле эта информация не соответствует действительности.

— Армии дали выходной — Все задачи, которые президент России ставил перед Минобороны России на 2020 год, выполнены.

— Инвесторы набились битком — Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — за выходные установил друг за другом сразу несколько исторических максимумов.

— К погонам готовят новоселье — Количество силовых министерств и ведомств России, которые участвуют в масштабной программе военной ипотеки, может расшириться.

— Дачники сэкономят на кадастровых работах — Дачники с конца марта 2021 года смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Инициировать их смогут как председатели дачных объединений, так и непосредственно обитатели дачного товарищества.

— Верной дорогой едем — Общероссийский народный фронт (ОНФ) создал экспертный совет по развитию автомототуризма и караванинга, который займется оценкой и разработкой маршрутов для автопутешествий.

— Выходные данные — В следующем году россиян в общей сложности ждет 30 праздничных дней. Причем на 23 февраля и 8 марта предусмотрены по три выходных, так же, как и на День России в июне. А в честь Дня народного единства в ноябре будет четыре выходных дня.

— Осложнения оформить проще — В числе причин для установления инвалидности медработникам теперь могут быть осложнения, вызванные коронавирусом. Приказ Минтруда об этом вступил в силу в воскресенье, 27 декабря.

— Икра на повышение — Сельдь иваси, любимая советскими хозяйками за особо нежный вкус, возвращается в рацион россиян. В этом году российские рыбаки установили абсолютный рекорд по ее добыче за весь постсоветский период.

— Отбились от рабочих рук — В России сложился огромный дефицит низкоквалифицированной рабочей силы.

— Вакцина для Европы — В последнее воскресенье уходящего года в Евросоюзе официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса.

— Взрыв на колесах — Мощный взрыв, прогремевший рано утром 25 декабря на улицах американского города Нэшвилл (штат Теннесси), нанес катастрофический ущерб историко-туристической части города. В результате ЧП получили ранения трое граждан, но погиб только один человек — им, вероятно, оказался сам бомбист.

— Вымучили сделку — Сделка по Brexit, которую Великобритания и Евросоюз вымучивали на протяжение более года, в канун Рождества свершилась.

— Уход на грани века — Скончался легендарный разведчик Джордж Блейк.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Орден почетного региона: бюджет недополучил от субъектов 1,4 триллиона рублей — За девять месяцев 2020 года федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 триллиона рублей, следует из исследования агентства АКРА.

— Конституционный поворот: как поправки изменили жизнь страны — Изменения в конституцию, положившие начало перезагрузке политической системы страны, Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию в начале года. Всего было внесено 206 поправок, но самым важным блоком для россиян стал социальный.

— Санкциям назло: когда запустят "Северный поток 2" — После сложного 2020 года проект "Северный поток 2" ждет еще много испытаний, вплоть до введения американских санкций против "Газпром флота" и "Газпрома".

— Пришел по-английски: опасен ли для россиян новый штамм COVID-19 — "Британский" штамм коронавируса примерно на 80% схож с тем, что распространен в России.

— Грязевые данные: регионы нашли свыше 150 опасных для экологии объектов — Регионы выявили более 150 объектов, обладающих признаками для включения в единый реестр накопленного вреда.

— Рубль вверх: в 2021-м нацвалюте прописали укрепление — Среднегодовой курс рубля к доллару в 2021-м будет равен 71,6, а к евро — 87,5.

— Градус качества: россияне переходят на вино и шампанское — Россияне переходят к потреблению благородных алкогольных напитков — вина и шампанского. По итогам трех кварталов их продажи выросли на 4–5%, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.

— Эффективный дефект: ученые создали "решето" для ловли радиации — Ученые создали материал на основе оксида графена, который может впитывать большое количество радионуклидов. Разработку осуществляла международная группа специалистов, в том числе из НИЦ "Курчатовский институт".

— Пир во время СOVID: как получить серотонин и не потолстеть за праздники — Карантинную нехватку гормонов счастья в условиях самоизоляции, закрытия ресторанов и тотального стресса можно восполнить за праздничным столом. Достаточно включить в меню белковую пищу, богатую триптофаном, магнием, марганцем и калием.

— Оборона по Тихому: новое боевое соединение обеспечит защиту Сахалина — На Дальнем Востоке сформирована новая бригада береговой обороны. Соединение будет прикрывать Сахалин.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Экспортная деятельность – Осенью 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт из РФ вырос почти на 12% к показателям прошлого года.

— "Для экспортной активности бизнесу нужны простые и удобные инструменты" — О ключевых трендах в сфере несырьевого неэнергетического экспорта рассказала директор Российского экспортного центра.

— Экспортеров застраховали на триллион – Нестабильная экономическая ситуация в 2020 году подстегнула экспортеров активнее страховать риски.