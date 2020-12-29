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КОММЕРСАНТ

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— Цены стали неподъемные — Машиностроители жалуются на дороговизну продукции металлургов — Резкий рост цен на сталь, уже вызвавший недовольство застройщиков и дискуссии в правительстве, коснулся и машиностроителей. Как выяснил "Ъ", "Росспецмаш" попросил президента Владимира Путина вмешаться и ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат, который для тракторов и комбайнов подорожал в декабре на 35–50%.

— Иноагентов признали в лицо — Россия впервые объявила своих граждан "иностранными агентами" — В понедельник Минюст России обновил реестр СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов.

— Заразительные итоги года — Росстат представил данные о смертности населения за 11 месяцев — По итогам 11 месяцев смертность в РФ выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник, 28 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова, подведя итоги статистики естественного движения населения в этом году.

— Подарки сбились с ног — У интернет-магазинов начались сложности с обработкой заказов — Рост спроса в сегменте онлайн-торговли более чем на 60% в преддверии новогодних праздников привел к сложностям с обработкой заказов.

— Импортозамещение снижает ставки — Фонд развития промышленности расширяет льготы для проектов — С 2021 года Фонд развития промышленности (ФРП) обеспечит доступность кредитов за счет расширения программ кредитования и понижения ставок вплоть до 1% годовых.

— Доходам добавляют активности — Эксперты РАНХиГС задумались о налогообложении КИК — В Налоговом кодексе следует установить перечень активных, а не как сейчас, пассивных, доходов — включив при этом в состав последних поступления от всех видов услуг, предлагают эксперты РАНХиГС в своей работе о налогообложении контролируемых иностранных компаний.

— Коммунистам разрешили не платить за победу — Суд освободил депутатов от компенсации затрат на повторные выборы — Избирком Ульяновской области пытается взыскать деньги на проведение повторных выборов с восьми депутатов от КПРФ, каждый из которых в 2018 году победил сразу в нескольких городах и потом отказался от "лишних" мандатов.

— Мухтару Аблязову предъявили счет — Банкир заочно получил 15 лет за хищение 58 млрд рублей — Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО "БТА-банк" Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей.

— Мосгордума начинает экономить — В 2021 году столичный парламент потратит на себя почти на полмиллиарда меньше, чем в 2020-м — Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрит 29 декабря смету расходов на обеспечение деятельности столичного парламента на 2021 год.

— Ход Гринем — Замгенпрокурора Виктора Гриня, курировавшего расследования громких дел, провожают на пенсию — Надзорное ведомство покидает Виктор Гринь, с 2006 года являющийся заместителем генпрокурора России, курирующим следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета.

— Инспектор сел, а налоги остались — Глава российского землячества пакистанцев просит ФНС проверить наложенные на него взыскания — Как стало известно "Ъ", представители главы Межрегиональной общественной организации "Землячество пакистанцев в России" Джавада Шехриа обжаловали выставленные им ФНС претензии почти на 200 млн руб.

— Милицейские поборы перешли в Росгвардию — Заместителя начальника главка арестовали за коррупционные взносы — Как стало известно "Ъ", арестованный по подозрению в получении взятки заместитель начальника главного управления Росгвардии по Мособласти Сергей Филатов пострадал за так называемые членские взносы, которые руководители подмосковных ЧОПов начали платить областной милиции еще во времена главы МВД Рашида Нургалиева.

— ЦКАД да ЦКАД кругом — Движение по большей части кольцевой пустили, оставив ряд развязок на потом — Госкомпания "Автодор" запустила движение сразу на нескольких участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), и теперь 90% трассы доступно для пользователей.

— Коронавирус нагнал страху — COVID-19 и его последствия больше всего встревожили россиян — Пандемия коронавируса стала главной фобией россиян в 2020 году, а уровень тревожности в целом вырос на 22%, следует из "Национального индекса тревожностей", подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС).

— Самоизоляцию вписывают в Конституцию — КС изучил право губернаторов ограничивать передвижения граждан — Граждане РФ имеют конституционное право свободно передвигаться, но должны проявлять "разумную сдержанность" при "реальной общественной угрозе", а ограничения властей в этом случае выступают "формой социальной солидарности".

— От прививки станет всем светлей — В ЕС стартовала вакцинация от COVID-19 — В Евросоюзе набирает обороты начавшаяся в минувшие выходные кампания по вакцинации населения от коронавируса.

— В Карабахе появилась горячая точка — Баку сообщает о втором за месяц инциденте возле Гадрута — Министерство обороны Азербайджана сообщило о новом нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, инцидент произошел в районе Гадрута — примерно там же, где и две недели назад.

— Россия прикрыла курдов — На севере Сирии размещены дополнительные силы российской военной полиции — Москва официально заявила о размещении дополнительных сил военной полиции на севере Сирии в провинции Ракка, где с конца ноября не прекращаются бои между протурецкими формированиями и курдами.

— Арктика их связала — "Роснефть" покупает Пайяхское месторождение — Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" выкупает Пайяхское месторождение у экс-главы этой нефтекомпании Эдуарда Худайнатова. Другие подробности сделки, в том числе ее сумма, не раскрываются.

— ПО заграницам не дается — Российские разработчики софта сократили присутствие за рубежом — В 2020 году снизилось присутствие российских софтверных компаний за границей: около 42,5% компаний работают на рынке США и 39,4% — Европы, хотя годом ранее обе доли превышали 50%.

— Лучшая оборона — присоединение — Банк для военпрома собирает активы — Промсвязьбанк (ПСБ), которому отведена роль оборонного банка, может присоединить второй банк из числа оздоровляемых. После Роскосмосбанка регулятор обсуждает передачу ПСБ оздоравливаемого им Минбанка.

— Инвесторам затягивают полис — В перечень слишком сложных продуктов могут добавить ИСЖ — ЦБ начал диалог с участниками рынка о своих планах введения жестких запретов на продажу сложных финансовых продуктов. Пока готовность регулятора смягчить позицию не просматривается, наоборот, в список запрещенных могут добавить полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

— ВЭБ отгружает инвестиции — Госкорпорация вошла в капитал платформы Deliver — "Дочка" ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестировала 500 млн руб. в стартап для цифровизации грузоперевозок Deliver. Проект ранее уже привлек ряд инвестиций, в том числе от структуры Александра Мамута и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— Покупатели запаслись смартфонами — Продажи выросли на дорогих устройствах — Российский рынок смартфонов, несмотря на падение спроса в период самоизоляции, по итогам всего 2020 года достиг рекордных показателей, увеличившись на 2,3% в натуральном выражении и на 14,3% в деньгах — до 31 млн устройств и 572 млрд руб.

— Крымское полуместное — Виноделие привлекает инвесторов из Подмосковья — Совладельцы одного из крупнейших автодилеров в РФ Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин, которые также управляют фермерским хозяйством М2 в Подмосковье, расширяют агробизнес.

— "Любой запрет — это слабость" — Совладелец группы "Илим" Захар Смушкин о черных лесорубах и правилах игры — Правительство готовит пакет мер по ужесточению контроля за лесопользованием, а также новую долгосрочную стратегию лесного комплекса.

— Мясокомбинат разделают под офисы — На месте Таганского завода будет технопарк — "Баркли", традиционно строивший элитные комплексы в Москве, решил выйти в сегмент коммерческой недвижимости.

— "Россия уже больше винная страна" — Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин о кризисе, виноделии и скидках — Ограничительные меры в связи с пандемией, в том числе временное закрытие баров, кафе и ресторанов, привели к росту продаж алкоголя в рознице, включая премиальные и импортные напитки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Розничных потребителей энергии хотят приравнять к оптовым — Об этом попросили главу правительства РФ "Интер РАО" и "Россети" — Потребители, генерирующие компании и регуляторы продолжают дискуссию о том, как предотвратить массовый уход крупных потребителей энергии на собственную генерацию.

— Журналистов и правозащитника включили в состав СМИ-иноагентов — Им придется сопровождать каждую свою публикацию соответствующей пометкой — В реестр попали акционистка Дарья Апахончич, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, псковская журналистка издания "Север.Реалии" Людмила Савицкая и правозащитник, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев.

— Конституционный суд не против региональных ограничений из-за пандемии COVID-19 — Они признаны законными — Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева "О введении в Московской области режима повышенной готовности" признано соответствующим основному закону, информация об этом опубликована на сайте Конституционного суда (КС).

— Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания — Этот подконтрольный орган не произведет впечатления на оппозицию и Запад — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 28 декабря указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Оно должно пройти 11–12 февраля 2021 г.

— Невидимые финансы, QR-коды и криптовалюта — Эксперты обозначили главные тренды финтеха на 2021 год — Международная инвестиционная компания Digital Horizon представила прогноз развития финтех-рынка в России и Европе. Первый предсказанный экспертами тренд – динамичное развитие банкинга вне банковских приложений.

— Срочные депозиты потеряли актуальность — В 2020 году россияне предпочитали вклады "до востребования" и накопительные счета — Пандемия коронавируса вызвала серьезную трансформацию рынка сбережений в 2020 г. и привела к формированию новых трендов, в том числе довольно неожиданных. Одним из них стало нежелание россиян хранить деньги на валютных вкладах.

— Эксперты и дилеры дали прогноз по продажам и ценам на автомобили в 2021 году — Значительный рост цен может произойти в начале года на фоне сохраняющегося дефицита машин, считают эксперты — За 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) упали более чем на 10%.

— "Ростелеком" создаст платформу учета ЖКХ для Минобороны — Система будет осуществлять мониторинг на более чем 5000 объектов военного ведомства — Согласно информации, опубликованной на портале закупок "Ростелекома", 18–24 декабря оператор объявил конкурсы в 59 регионах на привлечение подрядчиков для реализации проекта "Цифровая платформа ЖКХ".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Год за два — 2020-й принес России много испытаний, из которых она вышла окрепшей — В 2020 году санкционное и информационное давление на Россию росло. При этом наша страна оставалась дипломатом в мировых делах и показывала уверенное лидерство на фоне растущей агрессивности Запада.

— Прививка для Деда Мороза — В столице стартовала масштабная вакцинация москвичей 60+- В Москве начали записывать на вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет. Любой представитель этой возрастной категории может обратиться в поликлинику и выбрать удобное время.

— Тяжелый трал?— Рыболовецкое судно с 19 моряками на борту потерпело крушение в Баренцевом море — В понедельник ранним утром в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно "Онега". На нем находились 19 членов экипажа. К месту ЧП поспешило ближайшее судно "Войково", которое подняло на борт из воды двоих моряков — они живы и здоровы.

— Ушел от наказания — Неправильное применение закона освобождает нетрезвых водителей от ответственности — Неправильное применение законодательства судьями позволяет нетрезвым водителям уходить от наказания вообще.

— Впереди круговое движение — Открыта большая часть ЦКАД вокруг Москвы — Открыто движение сразу по четырем новым участкам Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Общая протяженность трассы увеличилась на 170 км и достигла 310 км. Кольцо замкнется в следующем году — осталось проложить около 25 км дороги.

— Кредит на карантине — Владимир Путин не исключил новых мер поддержки бизнеса — Правительство думает над возможностью дополнительных мер поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса. Об этом заявил президент на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Кремле.

— Дача в шаговой доступности — С 2021 года оформить права на недвижимость можно будет в любом МФЦ "Мои документы" — Регистрировать сделки с недвижимостью в других регионах можно будет не только через Кадастровую палату, но и через МФЦ, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский не пресс-конференции.

— Наведут справки сами — Получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала станет проще — В ближайшее время получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала станет проще.

— Защита от плохих защитников — Минимальный срок лишения адвокатов статуса могут увеличить до 5 лет — Значительно увеличить срок лишения адвокатского статуса за допущенные юридическими защитниками нарушения предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

— Помогут материально — Социальные контракты становятся доступными жителям всей страны — Более 100 тысяч соцконтрактов заключено в 2020 году. В большинстве случаев адресную помощь получили семьи с детьми, справиться со сложной жизненной ситуацией соцконтракты помогли почти 270 тысячам человек.

— Едем дальше — Михаил Мишустин объявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года — Кабинет министров продолжит поддержку российского автомобилестроения льготными механизмами покупки машин.

— Углубились в скважины — ОПЕК+ будет бороться со сланцевой нефтью ростом добычи — Решение стран ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти в 2020 году предусматривает возможность ежемесячной корректировки параметров сделки как в меньшую, так и в большую сторону, влияя на котировки барреля.

— Кадры подвели под параметры — Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств — Реформа государственного аппарата затронет 45 федеральных министерств и ведомств. Премьер-министр Михаил Мишустин, напомним, поручил начать ее с 1 января и провести за три месяца.

— Деньги учтены в расписании — Субсидии авиакомпаниям распределят по обновленному списку — Дополнительные средства, выделенные правительством на субсидирование региональных авиаперевозок, распределят по уточненному списку маршрутов, сообщили в Росавиации. Обновленный перечень маршрутов опубликован на официальном портале ведомства.

— Аварийный выезд — Госавтоинспекция назовет автошколы, выпускники которых чаще попадают в ДТП — Госавтоинспекция собирается на регулярной основе — раз в квартал — публиковать данные по каждой автошколе. Каков процент сдачи экзамена по разным категориям с первого раза, а сколько экзаменов было провалено.

— В сусле закона — Некачественное вино будут уничтожать без суда — Минсельхоз разработал правила уничтожения изъятой фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции. Проект постановления правительства об этом размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Чистый доход — Пандемия подтолкнула развитие "зеленой" экономики — За последние пять лет выпуск "зеленых" облигаций стал устойчивым трендом на мировом рынке. За этот период объем рынка вырос в 20 раз, а в 2019 году удвоился по сравнению с 2018 годом.

— Двор второго плана — Муниципалитеты забыли о придомовых территориях — Число благоустроенных дворов снижается с каждым годом. На это обращают внимание депутаты и Общероссийский народный фронт.

— Эта служба опасна и трудна — Миротворцы РФ помогли вернуться в Карабах более 45 тысячам беженцев — Информационные сообщения с Южного Кавказа рассказывают, в каких непростых условиях приходится выполнять задачи в Нагорном Карабахе российским миротворцам.

— Охотились за оружием — 28 декабря в Грозном двое неизвестных напали на полицейских — В понедельник неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудников полиции, которые в это время находились на боевом посту в центре Грозного. В результате вооруженного конфликта есть пострадавшие и погибшие.

— Собянин открыл три детские поликлиники после реконструкции — Сразу три детских поликлиники, расположенные в разных концах столицы, открылись в понедельник после комплексной реконструкции — Одну из них — в Проточном переулке, могут оценить мамы и папы с детьми, проживающие в районе Арбат, вторая находится в Северном Тушино, на бульваре Яна Райниса, 4.

— Оружие особого назначения — Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада — РВСН, Дальняя авиация и атомные подлодки — Высокий темп перевооружения Российской армии на новую и перспективную боевую технику должен сохраниться в 2021-м и в последующие годы. Эта задачу президент страны назвал ключевой, и в первую очередь она касается обновления нашей ядерной триады.

— На линии огня — Дополнительные силы военной полиции РФ переброшены на север Сирии — В провинцию Ракка на севере Сирии введены дополнительные подразделения российской военной полиции. Такие меры понадобились для стабилизации обстановки в этом регионе, населенным преимущественно курдами.

— Колония "все включено" — Учреждения ФСИН в регионах объединят под одной крышей — В понедельник стало известно, в каком направлении будет развиваться наша пенитенциарная система. Главный принцип — объединение под одной крышей.

— Выход есть — КС РФ разрешил вводить запрет на передвижение из-за COVID — Конституционный суд разрешил властям ограничивать свободу перемещения граждан, если этого требуют безопасность и здоровье общества.

— Барьер для арматуры — Бороться с ростом цен на жилье будут пошлинами — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести на шесть месяцев экспортные пошлины на стальную продукцию. Причина — жалобы застройщиков жилья на рост цен на стальную арматуру.

— Британцы сбежали — Несколько сотен британских туристов, помещенных в карантин на швейцарском курорте Вербье, бежали из отелей, где должны были провести 10 дней в изоляции — Как стало известно, они скрылись под покровом ночи, не поставив никого в известность, и теперь не отвечают на звонки работников гостиниц и представителей местных властей.

— Леди мыла раму — Украина перепишет учебники "по-толерантному" — Украинские школьные учебники будут переписаны в угоду навязываемого Киеву из Европы понимания "гендерного равенства". Об этом заявил недавно назначенный министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.

— Корона лишит титула — Китаю предрекли роль крупнейшей экономики мира уже до конца десятилетия — Соединенные Штаты уже до конца текущего десятилетия могут лишиться титула крупнейшей экономики мира, уступив его Китаю. Ранее эксперты американского Центра экономических и бизнес-исследований (ЦЭБИ) прогнозировали это событие только в 2030-х.

— Новый год под замком — В Польше начался общенациональный карантин — Чтобы избежать третьей волны коронавируса, с 29 декабря по 16 января страна будет жить в условиях почти полного локдауна. С понедельника Польша приостановила железнодорожное сообщение с другими государствами.

— Как в XVII веке — Итальянские бары задумались о восстановлении "винных окон" — Все новое — хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых "винных окон" ("buchette del vino").

— Квартиру не трогать — Верховный суд разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья — В центре внимания Верховного суда РФ оказался спор должника и кредиторов, которые посчитали возможным в счет долга забрать его единственное жилье, предложив человеку взамен меньшее.

— Охотники поневоле — Пристреливать ружья и карабины разрешили в охотничьих угодьях — В новом году — с 1 января — вступают в силу новые правила охоты. Они зафиксированы в принятых поправках в закон "Об охоте".

— Вдовьи льготы — Члены семей погибших военных могут получить новые права — Российские законодатели собираются устранить явную несправедливость в отношении близких родственников погибших в бою военных. Для этого правительство внесло в Госдуму документ, который в случае его принятия наделит членов семей павших солдат и офицеров правами, которыми сейчас пользуются родные ветеранов боевых действий.

— У подъезда газету не купишь — Чиновники в регионах продолжают запрещать размещение газетных киосков вблизи жилых домов — Предприниматели сразу нескольких крупных городов России при поддержке СМИ обратились в Конституционный суд РФ с просьбой разъяснить: можно ли ставить на придомовых территориях киоски и павильоны, которые являются нестационарными торговыми объектами (НТО).

— Победа на все сто — В Татарстане от коронавируса вылечили 101-летнюю женщину — В Казани медики помогли победить коронавирусную инфекцию женщине, которой на днях исполнился 101 год. В стенах Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) вдова ветерана Великой Отечественной войны Мариам Надершина, более сорока лет проработавшая на пороховом заводе, пробыла всего восемь дней.

— Земля дает тепло — В Ленобласти впервые перешли на геотермальное отопление школы — В поселке Житково Выборгского района Ленинградской области местная школа стала отапливаться энергией земли. Переведя здание на геотермальные насосы, в учебном заведении рассчитывают сэкономить на коммунальных счетах.

— Празднуйте дома — Крым ввел новые ограничения для общепита — В Крыму введены новые ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. До 15 января 2021 года юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещено оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, в фуд-зонах и на "островках питания".

— Хакер ушел в минус — Потери банков от кибератак упали почти на 93% — Все преступные группы, атаковавшие российские банки, переключили свое внимание на другие страны. Почему они сменили тактику и какой ущерб наносят сегодня атаки шифровальщиков, в интервью "РГ" рассказал генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков.

— Отключаем внешний мир — В декабре компания Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max, которые от нее давно ждали поклонники — О том, что этот продукт был горячо ожидаем, говорит то, что, несмотря на цену в 62 990 рублей, наушники буквально смели в первые же дни продажи.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID — Клинические исследования "Спутника V" для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая — Вакцинация людей старше 60 лет может привести к значительному снижению смертности от ковида, считают эксперты.

— Виртуальная помощь: видеоигры могут снизить стресс в период пандемии — Ученые полагают, что так можно вернуть ощущение контроля над ситуацией и ощутить собственную эффективность — Популярность видеоигр во время пандемии связана не только с высвобождением свободного времени на самоизоляции, полагают некоторые ученые.

— Виды на море: спрос на зарубежное жилье ради гражданства вырос на 50% — В 2021 году интерес к недвижимости за границей может увеличиться на 30% — В 2020 году интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства вырос на 50%, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости.

— Быль и убыль: как демографический спад повлияет на экономику России — Сокращение населения из-за пандемии замедлит ВВП в 2021 году на 0,01-0,5 п.п — Демографический спад 2020 года, вызванный пандемией, замедлит темпы ВВП в 2021-м на 0,01–0,5 процентных пункта, прогнозируют опрошенные "Известиями" аналитики.

— Прививка от сомнений: Европа начала вакцинацию против COVID-19 — Первыми получателями препарата стали медики, пожилые люди и политики — Европа начала первый этап массовой вакцинации от коронавируса, решив сконцентрироваться на медработниках и престарелых гражданах как на двух наиболее уязвимых категориях.

— Негодные условия: в 2020 году стало больше опасных природных явлений — Тенденция к росту числа метеорологических аномалий сохранится и в будущем, считают эксперты — Уходящий год войдет в историю метеонаблюдений возросшим числом опасных погодных явлений.

— Не налогом единым: переживет ли малый бизнес отмену ЕНВД — В худшем случае с рынка уйдет треть фирм, но большинство экспертов склонны к оптимистичным прогнозам — Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года реально повлияет на финансовые показатели незначительной части предпринимателей, применяющих этот режим, предположила большая часть опрошенных "Известиями" экспертов.

— Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30 — Влиять на котировки будет не только развитие пандемии, но и новости из США и добыча на Ближнем Востоке — К концу года цены на нефть держатся на отметке в $50 за баррель, несмотря на новый штамм коронавируса, появившейся в Великобритании.

— Эффект удаленки: дети на карантине теряют зрение в 1,5 раза быстрее — Больше всего развитию близорукости подвержены ученики 1–6-х классов — На дистанционном обучении у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли офтальмологи из Китая, исследовав состояние зрения более 1 млн школьников.

— "Отныне вино — обязательно из винограда. И точка" — Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев — о революции в отрасли, исчезновении балка и инвесторах "по зову души" — В следующем году будет разработана и утверждена госпрограмма развития виноградарства и виноделия в России.