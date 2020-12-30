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ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Алексей Навальный заканчивает год в эмиграции — Оппозиционный политик, находящийся сейчас на лечении в Германии, разумеется, может вернуться в Россию – но с риском как минимум лишения свободы. 28 декабря Управление ФСИН по Москве, узнав из статьи в журнале The Lancet, что к 12 октября у Навального прошли "последствия болезни", объявило о его уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции как условно осужденного по делу "Ив Роше".

— Думская кампания 2021 года пройдет на фоне низких рейтингов власти — В 2021 г. в России пройдут первые федеральные выборы после окончания "крымской эйфории", когда все рейтинги власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 г., которая эти рейтинги снизила. "Единая Россия" заканчивает 2020 г. с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Думе.

— IT-бизнес начинает налоговый маневр — C 1 января 2021 г. вступит в силу пакет налоговых льгот для российских IT-компаний. В результате, как заявил в одном из выступлений президент Владимир Путин, налоговая нагрузка на них окажется одной из самых низких в мире. Налоговый маневр в IT кажется нужным и важным, однако запоздавшим.

— Жилье продолжит дорожать — Цены на квартиры в новостройках в старых границах российской столицы в 2020 г. выросли на 20,9%, жилье в новой Москве подорожало на 28,9%. Такие данные приводит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

— "Яндекс" и "Сбер" инициировали новый этап в развитии российских экосистем — Объявленный в июне 2020 г. разрыв партнерства "Яндекса" и Сбербанка задал новый вектор развития не только этих двух компаний, но и целых сегментов розничного рынка, которые оказываются втянутыми в сферу интересов их экосистем.

— Фармацевтический рынок опасается нового коллапса — Система маркировки лекарств стала обязательной для всех участников рынка с 1 июля 2020 г.: все упаковки лекарств, выпускаемые российскими, а также импортируемые иностранными компаниями, должны содержать специальный код, который сканируется на каждом этапе товаропроводящей цепи, а данные о движении препарата вносятся в единую информационную систему.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вакцина на выбор — В начале следующего года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" уже поступает в регионы.

— Минфин не будет повышать налоги — Минфин не будет повышать налоговую нагрузку, если у бюджета будут проблемы с доходами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

— Январь вступает в силу — В ночь на 1 января в России вступят в силу десятки изменений в законодательстве, которые прямо затронут большинство жителей страны. Для тех, кто оказался на удаленке, вводится особый режим работы. Для временно переведенных на дистанционную работу должен быть график звонков и сообщений.

— Богатые заплатят НДФЛ в 15% — В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц), будут теперь облагаться по ставке в 15%.

— Вводится налог на вклады — С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчикам придется заплатить подоходный налог — 13%. Неважно, сколько вкладов, когда они открыты — задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт выплаты процентов после 1 января 2021 года.

— Вводится особый режим работы на удаленке — Если человек изначально устраивался на работу в офис и ему выделили стационарное рабочее место, то с 1 января работодатель сможет перевести его на удаленку максимум на полгода. Удаленка не станет для него постоянной формой трудовых взаимоотношений.

— Увеличивается пенсионный возраст и индексируются пенсии — В 2021 году на один год повышается возраст выхода на заслуженный отдых: для женщин он составит 56,5 лет, для мужчин — 61,5 лет.

— В России начинают регулировать криптовалюты — В России с 1 января начинается регулирование криптовалют. Официально они попадают в легальное поле, но о полноценном их признании государством говорить не приходится, да и вряд ли придется в будущем. Так, закон отказывает криптовалютам в одном из главных свойств денег — не признает их средством платежа.

— Неженских профессий стало меньше — С 1 января сокращается перечень запрещенных для женщин профессий. Вступает в силу приказ минтруда об этом. Из списка исключаются 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456.

— Расчет по взносу — Президент Владимир Путин согласился с предложением главы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров и заявил, что тема исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда нуждается в экспертном обсуждении.

— "Дорогой Мевлют" — В теплом декабрьском Сочи руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в не менее теплой и подчеркнуто дружеской атмосфере провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

— Глаза не соврут — Сделки с недвижимостью, которые совершаются с помощью нотариуса, станут еще более безопасными. Нотариусы получили право устанавливать личность участников сделок по биометрическим данным. Согласно вступившему 29 декабря в силу приказу Минюста нотариусам предоставлен доступ к данным единой биометрической системы.

— Справка повышенной опасности — "Российская газета" публикует два решения пленума Верховного суда. Оба документа важны не только для судей, которые слушают подобные дела, но и для рядовых граждан.

— С прибавкой — Пенсионный фонд России до конца года перечислит в доставочные организации средства на выплату пенсий, пособий за праздничные дни января. Январские пенсии рассчитаны уже с прибавкой. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%. Их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей.

— Прививка как праздник — Гражданам не следует откладывать вакцинацию против COVID-19, призвал премьер-министр Михаил Мишустин россиян к ответственности за здоровье родных и близких.

— Больше не в изоляции — Конституционный суд РФ признал за содержащимися в СИЗО право на длительные свидания с родственниками. Положения статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса России во взаимосвязи с правовыми нормами 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и правилами содержания в следственных изоляторах признаны не соответствующими Конституции РФ.

— Ситников готов "поворошить" коррупцию — В Москве прошел учредительный съезд Всероссийской партии "Россия без коррупции". Он произвел впечатление — зал даже в условиях коронавируса не смог бы вместить всех желающих, хотя в столицу пригласили делегатов только из 53 субъектов РФ.

— Возвращение к жизни — В 2021 году страховой рынок вырастет на 7-9% до 1,65 триллиона рублей, прогнозируют в "Эксперт РА". Это базовый сценарий, согласно которому рынок будет расти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики.

— Близкий Новый год — Россияне готовятся к встрече Нового года, а регионы — к встрече россиян. В Мурманской области для туристов отменили справку об эпидокружении, оставив только тест ПЦР. В Калининградской области снят запрет на проведение автобусных экскурсий с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

— Призыв Церкви не услышал — В Среднеуральском монастыре задержали схимонаха Сергия (Романова). Причина ареста — видеопроповедь, в которой отец Сергий призывает умереть за Отечество. Следователи возбудили дело по трем статьям, в том числе по статье склонения к самоубийству.

— Гадкие утята "черных лебедей" — Пандемия коронавируса будет, наверное, упоминаться всякий раз, когда понадобится пояснить смысл выражения "черный лебедь". Впрочем, едва ли не каждому уже знаком этот предложенный Нассибом Талебом ярлык неожиданных событий, которые необратимо меняют привычной ход вещей.

— Зелье на миллиард — ФСБ России совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провели многоэтапную международную антинаркотическую спецоперацию против трансграничной преступной группировки поставщиков кокаина.

— Праздник на ТВ — Прямую трансляцию патриаршего рождественского богослужения будет вести 6 и 7 января Первый канал, об этом сообщила его пресс-служба. Первый канал представляет прямую трансляцию рождественского богослужения из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, которое возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, — говорится в ее сообщении.

— Прощай, великий кутюрье — В одной из клиник пригорода Парижа на 99-ом году жизни скончался великий модельер Пьер Карден. Знаменитейший кутюрье был во Франции чем-то наподобие национального достояния. Его знали и ценили во всем мире.

— Требуйте долива — Топливо на заправках недоливают. Но не так катастрофично, как об этом принято судить. Примечательно, что и стоимость топлива в этом году повысилась, по крайней мере в Москве, незначительно. Такой вывод можно сделать из мониторинга АЗС, проведенного рабочей группой "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

— Жить с долгом и счастливо — Выдача потребительских кредитов российскими банками ускорилась и практически близка к тому, чтобы догнать допандемийные показатели, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть у "Российской газеты"). На это повлияла совокупность факторов — отложенный спрос, низкие ставки, пересмотр банками оценок рисков и сезонность.

— В двух лицах генеральный — Учебные-боевые стрельбы с использованием твердотопливной ракеты "Булава", включая залповый пуск четырех МБР с борта подводной лодки "Владимир Мономах" в декабре 2020-го, по словам вице-премьера Юрия Борисова, сняли все вопросы к этому ракетному комплексу.

— "Советский проект" уместился в три тома — Накануне 98-летия со дня образования СССР, которое отмечается 30 декабря, в Центре научных исследований "Актуальная история" Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) прошло представление трехтомника (в пяти книгах) историка Владислава Малькевича "Советский проект: начало".

— Все сроки вышли — Росаккредитация открыла сервис, с помощью которого можно подобрать компанию для поверки счетчиков воды. Всего в России более 100 организаций имеют право проводить такие работы и вносить данные в реестр Росстандарта.

— Море не отпускает — Семьи пропавших без вести членов экипажа рыболовецкого судна "Онега" получат материальную поддержку, сообщили власти Мурманской области. Каждой из них выделят по одному миллиону рублей. В Заполярье объявлен траур. Город вспоминает о 17 моряках корабля, который затонул утром 28 декабря у Новой Земли (большинство из них — жители Мурманской области).

— К вам едет технопарк — Теперь талантливые ребята, которые живут даже в самых отдаленных селах и деревнях Самарской области, могут учиться на современном инновационном оборудовании — таком же, какое есть в суперсовременных детских технопарках Самары и Тольятти.

— Завтра чемпиона — Пандемия не остановила строительство в России новых спортивных объектов. До конца 2020 года в стране будут работать 20 новеньких физкультурно-оздоровительных комплексов, а в 2024-м возможность заниматься спортом в ФОКах появится у жителей всех ее регионов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— С падения на взлет — Рост ВВП в 2021 году составит 2,7%, судя по данным консенсус-прогноза, составленного "Известиями" на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов. Такой сценарий основан на быстром выходе глобальной экономики из кризиса на фоне победы над COVID-19 к весне и высоких ценах на нефть.

— Наши документы — Введение COVID-паспортов позволит россиянам избежать сбора большого количества справок и успокоит общество, заявили "Известиям" в Госдуме. Однако вирусологи подчёркивают: ограничения для непривитых от коронавируса недопустимы.

— Криво руля — За 11 месяцев 2020 года в России произошло на 13% больше аварий с технически неисправным транспортом, чем за аналогичный период 2019-го. Таковы итоги официальной статистики ГИБДД.

— Монастырская вина — Бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) грозит до шести лет заключения, хотя не исключено, что наказание окажется условным, сообщили "Известиям" юристы. Сейчас ему предъявлено обвинение по трем статьям УК, в том числе "Склонение к самоубийству".

— Дома лучше — Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек.

— Не доигрались — В Россию ввезли 15 тыс. приставок PlayStation 5, хотя спрос на них составляет около 100 тыс., сообщили "Известиям" источники, близкие к ритейлерам. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.

— "Здравствуйте, у вас завтра смена" — Количество зафиксированных в России случаев COVID-19 приближается к 3 млн. Сегодня помощь заражённым оказывают 539,9 тыс. медиков по всей стране. Среди них, по данным Минздрава, 155,6 тыс. врачей, 310,3 тыс. работников среднего и 74,4 тыс. младшего медперсонала.