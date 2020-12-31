МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В новогоднюю ночь россиян больше всего раздражает шум петард, нетрезвые люди и голубые огоньки. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы, проведенный SuperJob.

Согласно данным онлайн-сервиса, больше всего жителей России раздражает шум петард: об этом заявили 16%. Особенно недовольны громкими звуками оказались родители маленьких детей и владельцы домашних животных.

10% россиян сказали, что им не нравится слишком большое количество алкоголя и нетрезвых людей.

Одни и те же передачи по телевизору раздражают 8% респондентов: "Голубые огоньки, которые не меняются уже лет 30"; "Одни и те же артисты на ТВ"; "Женя Лукашин по всем каналам", — поясняют опрошенные.

Большое количество нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%. Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.

Среди других раздражающих факторов россияне называли недосып, суету, мусор на улицах, цены на такси и перебои с сотовой связью. При этом женщины недовольны "горой посуды" и "домашним рабством" у плиты, а мужчин нервирует необходимость потратить сразу много денег.

Только трех из 10 россиян ничего не раздражает в праздничную ночь.

Опрос проводился с 26 по 28 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех округов России.