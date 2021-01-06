МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции Happy New Year и Last Christmas, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов. 

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"По нашей трехлетней статистике, авторские сборы за песню "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь" в полтора раза больше, чем за популярные иностранные композиций Happy New Year шведской группы ABBA (1980) и Last Christmas британского поп-дуэта Wham! (1984)", — сказал Филиппов.

Слова песни "Пять минут" написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолс Лиепиньш — в реестре РАО он указан под именем Анатолий Лепин. Оба автора скончались, но у них есть наследники.

Филиппов рассказал, что к песне "Пять минут" по авторским сборам можно приравнять не менее популярную композицию "Новогодняя" ("Новый год к нам мчится…") в исполнении группы "Дискотека Авария".

"Автором музыки и текста "Новогодней" является Алексей Рыжов, права которого зарегистрированы в РАО. Но сообщать о собираемых и выплачиваемых вознаграждениях в силу обстоятельств соблюдения коммерческой тайны не представляется возможным, каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на официальном сайте РАО", — отметил Филиппов.

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