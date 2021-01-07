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https://1prime.ru/News/20210107/832758902.html
В России за сутки регистрировано 23 541 случаев заражений COVID
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 541 до 3 332 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 07.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 541 до 3 332 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 541 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 681 (11,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 4871, Санкт-Петербурге — 3005, Подмосковье — 1228.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве — 0,2%.
За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452.
Подтверждены 506 смертей с COVID-19, за все время — 60 457.